A Pécs Pride-ot is betiltotta a rendőrség

Pécs az egyetlen város Budapesten kívül az országban, ahol Pride felvonulást szerveznek, idén immár ötödik alkalommal.

A minap még azt írtuk, hogy október negyedikén tartják a rendezvényt.

Csakhogy: a Telex kiszúrta, hogy a rendőrség a gyülekezési törvény márciusi szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva betiltotta a Pécs Pride-ot. Mondván, a törvény előírja, hogy tilos olyan gyűlést tartani, mely a homoszexualitást népszerűsíti vagy megjeleníti; és a gyermekek védelme megelőzi a szabad gyülekezéshez való jogot.

A szervezők, ismerve a budapesti Pride kálváriáját, számítottak erre a döntésre, és már korábban jelezték:

a Pécs Pride akkor is megvalósul, ha a hatóságok megpróbálják ellehetetleníteni.

Most a következőképpen reagáltak:

Ez a döntés súlyos csapás nemcsak az LMBTQ közösségére, hanem mindenkire, aki hisz az emberi jogokban, a szólásszabadságban és a békés gyülekezés jogában… Nem fogadjuk el, hogy elhallgattassanak minket. Nem hagyjuk, hogy megfélemlítsenek. Nem engedjük, hogy jogainkat lábbal tiporják… Álljunk ki október 4-én közösen a szabadságunkért, az emberi méltóságunkért és egymásért!

Az idei esemény mottója egyébként az, hogy: „Nem hajlunk meg a félelem előtt!”

A Pécs Pride idén is az egy hétig tartó Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseménye lesz.