Orbán Viktor Dublinból nézi majd a válogatott meccsét, a stadion elé tüntetést szerveznek ellene

Szombat este háromnegyed kilenckor a magyar futballválogatott vb-selejtező meccset játszik Írországgal Dublinban. Orbán Viktor miniszterelnök pedig a helyszínen nézi majd a mérkőzést, írja az Irish Times.

A lap szerint Orbán csak az Aviva Statiumban lesz ott, hivatalos találkozói nem lesznek. Ezt az ír külügyminisztérium is megerősítette:

A látogatás magánjellegű az Írország–Magyarország meccs miatt. Nincsenek tervben hivatalos találkozók.

A lap szerint Orbán nem kereste az ír miniszterelnököt, hogy találkozzanak.

Megkérdezte a lap a magyar nagykövetséget is, ahonnan azt mondták, nincs információjuk Orbán látogatásáról, ezért megerősíteni sem tudják, és az információ forrására voltak kíváncsiak. A lap annyit közölt, hogy a közösségi médiában írtak róla. Az Irish Times szerint több szélsőjobboldali fiók ünnepelte Orbán látogatását, de az ír Munkáspárt egyik képviselője nyilatkozatot adott ki, melyben azt írja, a Munkáspárt LMBTQ munkacsoportja a stadion előtt tüntet majd Orbán Viktor ellen.

Elképzelhető, hogy a miniszterelnök mindezek ellenére is találkozik majd ír vezetőkkel, mert ők szintén ott lesznek a stadionban.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szintén elutazik a meccsre. A repülőtérről posztolt fotó mellé azt írta:

Nemsokára indulunk – gondolom, nem gyalog!

Amivel a BL-döntőre magángéppel utazó Mészáros Lőrincet idézte a feltehetően kereskedelmi járattal repülő politikus.

A miniszterelnök sokáig biztosan nem marad Dublinban, mert vasárnap délután már a kötcsei pikniken beszél. A jobboldal informális találkozója hagyományosan szombaton szokott lenni, az idén viszont vasárnap tartják – hogy ennek köze van-e a válogatott meccshez és Orbán oda utazásához, arról nem kommunikáltak a szervezők. Újdonság az is, hogy Orbán eddig mindig zárt körben elmondott beszédét élőben közvetítik, miután kiderült, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt is a Somogy megyei faluban tart rendezvényt szombat délelőtt.