21 Kutatóközpont: a tavaly a Fideszre szavazók 83 százaléka tart ki a kormánypárt mellett

A 21 Kutatóközpont felmérésében összevetette, hogy a 2024-es európai parlamenti választáson melyik pártra voksoltak a válaszadók emlékezetük szerint, és hogy most vasárnap kire szavaznának. A legnagyobb elmozdulás az EP-választáson nem szavazó, pártnélküli választópolgárok felől irányult a Tisza felé:

a választópolgárok 9 százaléka olyan jelenlegi Tisza-szavazó, aki tavaly nem szavazott.

A Fidesz is képes volt megszólítani bizonytalanokat, még ha kevesebbet is: a válaszadók 4 százaléka állítja, hogy most a kormánypártra szavazna, de tavaly nem vett részt a választáson. Ugyanakkor a kormánypárttól hasonló mértékben pártoltak el szavazók: az összes válaszadó 3 százaléka.

A kisebb pártoktól, mint a Momentum, az MKKP és a DK–MSZP–Párbeszéd is jelentős mértékű szavazat vándorolt Magyar Péter pártjához, a választók 6 százaléka sorolható ide.

A 2024-es európai választáson a Fideszre voksolók 83, a Tiszára szavazók 93 százaléka választaná most vasárnap is ugyanazt a pártot. Ez a júniusi visszaemlékezésekhez képest a Fidesz szavazóinak körében öt százalékpontos növekedést jelent. (Emlékeztetőül: a Fidesz csaknem 45 százalékos eredménnyel nyerte meg a tavaly júniusi EP-választást a majdnem 30 százalékot szerző Tisza előtt.)

A tavalyi választástól tartózkodók közel tizede szavazna most a Fideszre, 22 százalékuk viszont a Tiszára. Júniusban még csak 4 százalékuk nyilatkozta, hogy a kormánypártot választaná, tehát augusztusban kétszer annyian voltak. Az EP-választáson a DK–MSZP–Párbeszéd koalíciót választóknak a nyár elején még a fele választotta volna a DK-t, augusztusban ez az arány 22 százalékra csökkent, miközben a Tiszához átpártolók aránya 38-ról 53 százalékra nőtt. A tavaly a Kétfarkú Kutya Pártra szavazók körében is hasonló változás tapasztalható, júniusban még 35, augusztusban már 56 százalékuk mondta azt, hogy most vasárnap a Tisza Pártra voksolna.

A kutatásban azt is megkérdezték a válaszadóktól, hogy szerintük mi volt az elmúlt hetek legfontosabb politikai-közéleti eseménye. 56 százalék tudott bármilyen eseményt megnevezni, a legfontosabbak közé

az orosz-ukrán háború és kapcsolatok (18 százalék),

a kormányzati luxus és korrupció (14 százalék), illetve Hatvanpuszta (9 százalék),

a Budapest Pride (9 százalék),

valamint a kormány által bevezetett támogatások (7 százalék) tartoztak.

Az adatok alapján egyértelmű, hogy a nyáron egészen más ügyek voltak fontosak a kormánypártiaknak (akik a háborút és a kormányzati támogatást említették nagyobb számban) és az ellenzékieknek (akik a korrupciót, Hatvanpusztát, a Budapest Pride-ot és a Tisza Párt tevékenységét), és ráadásul nem volt egy olyan eget rengető ügy sem, ami teljesen háttérbe tudta volna szorítani a többit. A bizonytalanok nagy részét valószínűleg az összes hidegen hagyta, hiszen csak a 28 százalékuk tudott egyáltalán konkrétumot megnevezni.

Korábban megírtuk, hogy a 21 Kutatóközpont szerint megállt a Fidesz-tábor csökkenése, de tartja az előnyét a Tisza (bár egyéniben egy kicsit kevésbé vezet). És azt is, hogy továbbra is Magyar Pétert mérik a legnépszerűbb magyar politikusnak.