Ötös lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 2 (kettő)
- 18 (tizennyolc)
- 40 (negyven)
- 45 (negyvenöt)
- 47 (negyvenhét)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 1 800 100 forint;
- 3 találatos szelvény 1902 darab, nyereményük egyenként 25 915 forint;
- 2 találatos szelvény 59 002 darab, nyereményük egyenként 3160 forint.
Joker: 549777
(MTI)