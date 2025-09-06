lottónyerőszámokszerencsejátékötös lottó
Belföld

Ötös lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 06. 19:57
Marjai János / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 2 (kettő)
  • 18 (tizennyolc)
  • 40 (negyven)
  • 45 (negyvenöt)
  • 47 (negyvenhét)

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 1 800 100 forint;
  • 3 találatos szelvény 1902 darab, nyereményük egyenként 25 915 forint;
  • 2 találatos szelvény 59 002 darab, nyereményük egyenként 3160 forint.

Joker: 549777

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meghalt Szauer Tibor, a hatvanas és hetvenes évek egyik legragyogóbb magyar építésze
„Hogyan lehetséges ez?” – érthetetlen videó készült egy repülőn
Fideszes képviselők ellen indított összeférhetetlenségi eljárást Karácsony Gergely
„A seggedbe húzom a tangádat, öcsém!” – Curtis és Lakatos Levente egymásnak feszültek az Ázsia Expresszben
Szijjártó: Legalább öt napra leáll az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik