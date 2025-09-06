Ötös lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

2 (kettő)

18 (tizennyolc)

40 (negyven)

45 (negyvenöt)

47 (negyvenhét)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 1 800 100 forint;

3 találatos szelvény 1902 darab, nyereményük egyenként 25 915 forint;

2 találatos szelvény 59 002 darab, nyereményük egyenként 3160 forint.

Joker: 549777

(MTI)