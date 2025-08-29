időjárásnyármelegzivatar
Délutánra megérkeznek a zivatarok az országba

2025. 08. 29. 06:12
Pénteken a nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg nyugaton a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, melyből néhol csapadék sem kizárt, írja előrejelzésében a kiderül.hu.

Délutántól nyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet, nő a csapadék kialakulási esélye is – estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani.

A délies szél többfelé megélénkül, olykor megerősödhet, a zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak.

A zivatarveszély miatt hat nyugati megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a HungaroMet.

met.hu

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul. Késő estére 18 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

