- Hadházy: Mészáros Lőrinc családi cége dolgozhat Orbánék hatvanpusztai birodalmán.
- Lázár János: Szerintem nem a kastélyokról kell beszélni, Hatvanpuszta is csak mellékszál.
- Veszélyes időszak vár a Tiszára, Orbán imidzsét viszont a valóság törheti ketté – interjú Ruff Bálinttal és Vida Kamillával.
- Orbán Ráhel és Tiborcz István elhagyták Európát Magyar Péter szerint, a BDPST Zrt. nem cáfolta a hírt.
- Így magyarázkodnak Szijjártóék, hogy egyedüli EU-tagként nem ítélték el az orosz rakétatámadást.
- „A választásokon múlik, meddig maradhat ki Magyarország a háborúból” – Szijjártó Péter és Orbán Balázs a Tranzit Fesztiválon.
- Otthon Start: teljes káosz jöhet az ügyintézésnél az ingatlanosok szerint.
- Százasával küldik el a vendégmunkásokat az egyik legnagyobb hazai akkugyárból.
- Megint játszik a Ludogoreccel a Fradi, elkerülte a legnagyobb neveket az Európa Ligában.
A nap hírei – 2025. 08. 29.
Varga Jennifer / 24.hu
