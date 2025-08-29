Lázár János: Szerintem nem a kastélyokról kell beszélni, Hatvanpuszta is csak mellékszál

Lázár Jánossal és a Lázárinfó Extrával zárul a nap Tihanyban, a Tranzit Fesztivál első napján. Az építési és közlekedési miniszter tegnap Magyar Péter pártjával kapcsolatban úgy fogalmazott, „átbasz a Tisza”, utalva arra a kormánypárti értesülésre, hogy a Tisza Párt adót emelne kormányon (Magyar Péterék azóta kijöttek az adóprogramjukkal, egy sor adócsökkentést ígérve benne).

A Lázárinfó formátuma szerencsére itt is megmaradt, nézői kérdésekre válaszol részben a miniszter, amik hol a helyszínről, hol a Facebookról érkeznek.

A nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk

– vágott bele rögtön a közepébe Lázár, aki a Lázárinfó születése kapcsán azt mondta, érdemesnek tűnt visszamenni az utcára, hiba lenne, hogy „mi, akik az utcán születtünk, átadjuk az utcát az ellenzéknek, ellenfélnek”. Fontosnak tartja a digitális tér elfoglalását is, de hangsúlyozza, hogy fizikailag is ott kell lenni az emberek között, meg kell mutatni, hogy bátrak, nem félnek emberek közé menni. És persze a kíváncsiság is hajtotta egy kicsit. Többedszer említi Gyürk András „örökös kampányfőnök” nevét, aki a héten megjelent információk szerint leköszön a posztjáról, Lázár szavai ezt eddig mintha cáfolni próbálnák.

Nem gondoltam az elején, hogy ennyire meg vannak vadítva az emberek, ennyire fel vannak uszítva, mert az ellenfél két dolgot csinál reggeltől este: hazudik és uszít, és ennek megvan a hatása a saját szavazóink elbizonytalanításában

– mondta el azzal kapcsolatban, hogy meglepő volt számára, hogy milyen indulatosak az emberek, az elején nem gondolta volna, hogy manapság ennyire veszélyes politikusként kimenni az utcára.

Lázár szerint nagyon nagy mértékben terjed a mindenszarizmus, és azt is nagy problémának tartja, hogy a digitális térben hatalmas mennyiségű fals információ szakad rá az emberekre, ami nem könnyíti meg, hogy a valóságban konstruktív vita alakuljon ki. Kiemelte, hogy általában az ellenzékiek megadták a tiszteletet neki, mert értékelték, hogy valaki meghallgatja őket, „egyedül egy bolond trombitált néha” a fülébe.

Remélem nem veszi senki éles belső kritikának, de nagyon szeretnék az emberek, ellenzékiek és kormánypártiak is, hogy a Fidesz-vezérek, Fidesz-főnökök a nemzetközi világ ügyeinek megoldása mellett az ő kis ügyeikkel is foglalkozzanak

– hangsúlyozta, belső kritikát megfogalmazva. Aztán felidézte azt, hogy egyszer az ellenzékiek meghívták egy sörre a kocsmában, ezért nem mondana még le róla, hogy mi mindannyian magyarok vagyunk.

És jönnek is a kérdések

Elsőként azt a kérdést kapta a minisztert, hogy mi az oka annak, hogy épp a kismamák számára elérhető BKK-bérlet az egyetlen, amihez nem lehet megváltani az 500 forintos kiegészítő Pest vármegyei bérletet. Lázár azt mondta, nem tudja. Kiemelte, hogy ő mer úgy válaszolni egy kérdésre, hogy nem tudja a választ, de hétfőre utána néz majd ennek. Illetve az újságírók lustasága vezetett oda, hogy ennyi hír van a közlekedésről.

Azt is megkérdezték Lázártól,

luxizásnak tartja-e, ha ma Magyarországon valakinek kastélya van, ahova külön utat építtet, és mellette egy ménesbirtoka is van.

Lázár nevetett a kérdésen, majd kijelentette, hogy neki nincs se ménesbirtoka, se kastélya, más kérdés, hogy van egy vállalkozásban érdekeltsége, ami vadásztatással is foglalkozik, és állami megbízásból vezet egy alapítványt, ami nagyléptékű mezőgazdasági beruházásokat csinál. Előbb-utóbb el kell majd számolniuk azzal, hogy itt mit csináltak, de elmondása szerint készen állnak erre. Érti egyébként a kérdés mögötti indulatot, és érti azt is, hogy egy politikusnak mindig transzparensnek kell lenniük.

Szerintem nem a kastélyokról kell beszélni, hanem hogy mennyi lesz a gáz ára, villamos áram ára, meg az adó mennyi lesz Magyarországon majd 2026 után

– tett egy finom utalást, hozzátéve, hogy a kastélytéma és Hatvanpuszta csak egy mellékszál a történetben, ami az irigyeket foglalkoztatja leginkább.

Vannak-e a kormányoldalon oda nem illő emberek? – hangzott el a kérdés, amire Lázár és a közönség is nevetni kezdett. Lázár szerint 2010 után nagyon sok sikeres ember lett Magyarországon, de az ország fejlődését egy olyan adattal is igyekezett alátámasztani, hogy „2010-ben a szegények 38 kiló húst ettek egy évben, ma 65 kilót”. De ha arra vonatkozik a kérdés, mondja, hogy vannak-e olyan emberek, akik visszaéltek a kormány által nyújtott lehetőséggel, akkor vannak,

mindenki tudja, kiről van szó

– jelentette ki, rögtön hozzátéve, hogy ezt a hibát csak a Fidesz tudja orvosolni.

A magyar kormány háborúval kapcsolatos hozzáállásával kapcsolatban a miniszter azt mondta, szerinte nem ülhetne a magyar parlamentben olyan ember, aki bármilyen háborúba belevezetné a magyarokat, vagy bármilyen háborúban akár csak hallgatólagos támogatólag részt vesz. A honvédő háborút leszámítva ennek szerinte vitán felül kellene állnia.

A Budapest-Belgrád vasútvonal építésével kapcsolatban elmondta, senki nem tud pontos dátummal szolgálni arról, hogy mikor készül el a beruházás – őt leszámítva, mert mégiscsak ő a területért felelős miniszter.

Novemberben kész a beruházás

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a tavalyi újvidéki tragédia hátráltatja a szerb üzembe helyezést, az ő személyes felelősségét ugyanakkor növeli, ezért is rendelt el teljes körű ellenőrzést az újvidéki események után. Majd a beruházás kapcsán elmondta azt is, lehet, hogy nem hajókázni kellene a tengeren, hanem vonattal Belgrádba menni és ott pénzt költeni az előbb említett úriembereknek – erre gyenge taps szűrődött be a közönség soraiból.

Azzal kapcsolatban, hogy miért csak most álltak neki a Keleti pályaudvar felújításának, kijelentette, hogy Magyarország egy félkész ország, aki azt hiszi, hogy 15 év elég volt a jelenlegi hatalomnak arra, hogy mindent rendbe tegyen, az tévedésben van. Ez magyarázza a kérdésben vázolt helyzetet is. Ahhoz, hogy félkészből kész ország legyen Magyarország, még legalább négy év Fidesz-kormány kell a miniszter szerint.

Megkérdezték Lázárt arról is, hogy mit gondol azokról a találgatásokról, hogy a jövőben ő veheti át a miniszterelnök-jelölti posztot. Lázár visszakérdezett, hogy melyik pártban, mert a Fideszben foglalt a pozíció, majd leszögezte, hogy nincsenek ilyen ambíciói.

A végére aztán az egykulcsos adórendszerről is kapott egy kérdést Lázár János. Sajnálkozik, hogy erre ilyen kevés idő maradt, mert a politika leírásának legfőbb eszköze az adórendszer, ez képezi le a különböző világképeket is. Lázár a munkaalapú társadalom megteremtését hangsúlyozta itt, ami azt tükrözi, hogy a Fidesz elismeri a munkát, aki dolgozik, annak kevesebb adót kell fizetnie, ezért van egykulcsos szja Magyarországon mindenki számára, aki dolgozik. Ő a maga részéről emellett maximálisan kitart, ahogy amellett is, hogy a gyerekvállalást jutalmazni kell az adórendszeren keresztül. „Ez a Fidesz adópolitikájának a szívcsakrája” – tette hozzá.

Aki progresszív, sávos adórendszerben gondolkodik, az máshova helyezi a hangsúlyokat Lázár szerint, nem kövezné meg azokat, akik ezt támogatják, de magyar szempontból ez szerinte teljes tévedés, mert nem adómentes alacsony jövedelemre kell biztatni az embereket. Lázár nem érti, hogy az ellenzék mi a fenéért nem tud végre egy értelmes mondatot mondani az átlagbérről, az szja-ról és a minimálbérről.

Hadoválnak itt Hatvanpusztáról meg batidai vadászkastélyról, minden eszközzel kerülik azt, hogy meg kelljen mondani, hogy mennyi lesz a minimálbér, az átlagkereset, a személyi jövedelem adó, meg az áram és a gáz ára

– Lázár János szerint ez dönti el a választást majd, persze ha valaki mást mond most, mint amit majd cselekedni fog, az kivonja magát a játékszabályok alól – utalva ezzel a Tiszával szembeni legújabb fideszes narratívára.