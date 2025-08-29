Így magyarázkodnak Szijjártóék, hogy egyedüli EU-tagként nem ítélték el az orosz rakétatámadást

Mint megírtuk, 26 uniós tagállam közös nyilatkozatban ítélte el a szerdai orosz rakétatámadást, amelyben több mint 21-en, köztük több gyerek is életét vesztette Kijevben, egyedül a magyar kormány nem csatlakozott a dokumentumhoz. A 444.hu kérdésére a Szijjártó Péter vezette Külügyminisztérium magyarázatot adott arra, hogy miért nem ítélte el a támadást. A következőt írták:

„Alaszkában hosszú idő után megindultak a tárgyalások Amerika és Oroszország között, ezzel végre közelebb kerültünk a békéhez. Ha béke lesz, nem lesz több bombázás és nem lesz több értelmetlen áldozata a háborúnak. Magyarország a béke pártján áll, ezért csak olyan dokumentumokat tudunk támogatni, amelyek előremozdítják a béke ügyét”.

A magyar külügy azonban azt nem fejtette ki, hogy milyen dokumentumok mozdítják elő a „béke ügyét”, és a jelen állás szerint – állításukkal ellentétben – az alaszkai amerikai-orosz csúcs sem hozta közelebb a békét, sőt, az oroszok csak fokozták a támadásaikat Ukrajna ellen.