Megvan a második biztos feljutó a Premier League-be, a Wrexham drámai csatában maradt le a rájátszásról

Egy év után visszajutott az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságba az Ipswich Town. A másodosztály, azaz a Championship szombati zárófordulójában

az Ipswich Town 3-0-ra nyert otthon a Queens Park Rangers ellen, ezzel megtartotta az automatikus feljutást érő második helyét.

A Coventry City bajnokként már korábban biztosította szereplését a legjobbak között, az utolsó Premier League-helyről rájátszás dönt, ebben a Millwall, a Southampton, a Middlesbrough és a Hull City küzd majd.

Az utolsó játéknap előtt a róla szóló sorozat miatt igencsak népszerű Wrexham is versenyben volt még a rájátszásba jutásért, volt olyan pillanat is a forduló során, amikor hatodik helyen állt a csapat, de a Middlesbrough elleni 2-2-es döntetlen és a Hull City 2-1-es sikere az utóbbinak kedvezett. A Wrexham az előző három szezon mindegyikében egy osztályt feljebb tudott lépni, ez a sorozat szakadt meg most.