Molière stílusában, mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be Versailles-ban

L’Astrologue ou les Faux présages (A csillagjós avagy a hamis jövendölések) címmel Molière stílusában, mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles-i Kastély Királyi Operaházában. A darab három évnyi munka után kerül színpadra.

A háromfelvonásos bohózat a Sorbonne egyetem és a technológiai újdonságok iránt fogékony színészek alapította Obvious társulat találkozásának a gyümölcse – mondta el az AFP-nek Pierre-Marie Chauvin, a párizsi egyetem docense. Az elgondolásuk az volt, hogy létrehoznak egy olyan színdarabot, amelyet akár az 1673-ban tüdőbajban meghalt drámaíró is írhatott volna.

A jelmezeket is a mesterséges intelligencia tervezte

Az alkotás során a szerző alkotói folyamatához való hűség és szigor volt a vezérelv – hangsúlyozta Chauvin. Elmondta, hogy ehhez elsősorban a Mistral nevű francia startup Le Chat nevű generatív MI-eszközét használták, amelyet Molière művei segítségével tanítottak. Az elkészült szöveget Coraline Renaux irodalomtudományi doktorandusz és Mickaël Bouffard rendező, a XVII. századi előadási és színpadi technikák új életre keltésére létrehozott Sorbonne Molière Színház (TMS) rendezője és igazgatója vizsgálta meg, majd lektorok ellenőrizték, akik egyebek mellett mondatszerkezeti és jelentéstani összefüggések szempontjából nézték át.

Alkotás közben legalább húszezer párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között – mondta el Gauthier Vernier, az Obvious munkatársa. A jelmezeket szintén az MI segítségével tervezték meg, a mintegy tizenöt jelmez megalkotása közben több ezer verzió született – tette hozzá Hugo-Caselles-Dupré, aki szintén az Obvious tagja.

Az első a világon

A csillagjóslás témája könnyen adódott, Molière ugyanis nagy érdeklődést mutatott „az emberi hiszékenység leleplezése” iránt – mondta el Bouffard. A rendező szerint ez az első mesterséges intelligenciával létrehozott színdarab. Mint mondta, az MI olyan szuperhatalmat biztosít, amellyel az ember nem rendelkezik: az univerzális emlékezetet és a villámgyors szerkesztést. A jelmezekhez és a díszletekhez Henri de Gissey-nek (1621-1673), a Molière-darabok korabeli tervezőjének vázlatait használták fel.

A zenei intermezzók zenetudósok segítségével születtek. A produkciót lenyűgöző parókákkal és kézzel varrott jelmezekkel, a kor technikáival elkészített díszletek között mutatják be kilenc színész, két táncosnő és négy zenész részvételével. Chauvin elmondta, hogy a produkció egymillió eurós (366 millió forint) költségét „nagy észak-amerikai mecénások és néhány francia adományozó” fedezte.