Otthon Start: teljes káosz jöhet az ügyintézésnél az ingatlanosok szerint

Mint a 24.hu péntek reggel megírta: 2025. szeptember 1-én áll át az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer (E-ING), ami azzal jár, hogy a Földhivatali Főosztály budapesti telephelyein a személyes ügyfélfogadás 2025. augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel.

Az első személyes ügyfélfogadási nap 2025. szeptember 8. hétfőn lesz. A szünetelési időszakban beadványok csak postai úton vagy elektronikusan terjeszthetők elő. Az átállás első napjaiban, 2025. augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni. 2025. szeptember 8-án hétfőtől újra zavartalanul várja személyesen is ügyfeleit a földhivatal.

Mindez éppen akkor történik, amikor felfokozott érdeklődés mellett elindul az Otthon Start hitelprogram.

A BiztosDöntés.hu ingatlanközvetítőket és ingatlanjogászokat kérdezett meg a várható helyzet kapcsán. A szakemberek szerint a leállás komoly fennakadásokat okozhat, ugyanis a földhivatalok újranyitásáig nem lehet érkeztetni az adásvételi szerződéseket, ami pedig feltétele a banki hiteligénylés benyújtásának.

A szeptember 8-i újranyitáskor pedig olyan óriási mennyiségű kérelem zúdulhat rá a hivatalokra, hogy az tumultust, hatalmas sorokat eredményezhet.

A portálnál arról is hallottak, hogy emiatt esetleg ideiglenesen korátozni fogják az egy ember által beadható kérelmek számát.

Mit jelent a leállás a gyakorlatban?

A személyes ügyintézés lehetőségének hiánya gyakorlatilag egy hétre befagyasztja a lakáshitel-igénylések befogadását – tudták meg Tóth Renáta ügyvéd, ingatlanjogásztól. A hiteligénylés bank általi befogadásának feltétele az adásvételi szerződés földhivatali érkeztetése, a vevő ugyanis így jelenhet meg a széljegyen.

Nem segít a dolgon az, hogy elektronikus és postai úton fogad kérelmeket a földhivatal, ugyanis

az elektronikus ügyintézés a megkérdezett ügyvédek és ingatlanosok szerint rendkívül bizonytalanul működik, míg a postai átfutási idő több hét is lehet.

Arra sincs mód, hogy a zárva tartó fővárosi ügyfélszolgálatok helyett más megyében adja be valaki a kérelmét, ugyanis az kizárólag az illetékes megyei földhivatalhoz nyújtható be.

Másrészről bizakodásra adhat okot, hogy a fejlesztések sorában Budapest az utolsó, így remélhetőleg itt sikerül elkerülni a korábban tapasztalt gyermekbetegségeket.

Borítékolható a káosz az újranyitást követően

A földhivatalok szeptember 8-ai újranyitása sem lesz majd feltétlenül zökkenőmentes, hiszen ekkor óriási mennyiségű kérelmet próbálnak majd beadni egyszerre, ami hatalmas sorokat, tumultust eredményezhet.

Azonban nem csak a földhivatalok bezárása okozhat komoly fennakadást az ingatlan- és hitelpiacon, hanem az is, hogy augusztus 29. és szeptember 1. között nem lesz lekérhető tulajdoni lap és térképmásolat elektronikus formába sem. Ezek nélkül pedig az ügyvédek nem tudják majd ellenőrizni, hogy az ügyfelük által megvásárolni kívánt ingatlan per-, teher- és igénymentes-e. Ilyen lekérdezésre elektronikus úton bármikor, napszaktól függetlenül van lehetőség, ráadásul a magánszemélyek az Ügyfélkapun keresztül évente két alkalommal ezt ingyenesen megtehetik.

A minisztérium szerint nem lesz probléma

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól (KTM) hírünkre reagálva azt írták, hogy az E-ING rendszer átállás – melynek keretében Budapest Főváros Kormányhivatala 2025. szeptember 1-től elektronikus ingatlan-nyilvántartásra tér át –

nem gyakorol semmiféle negatív hatást az Otthon Start Programra.

Bár az átállás idején a személyes ügyintézés szünetel a budapesti földhivatalokban az Otthon Start támogatás igénylése mindezek ellenére zavartalanul folytatható elektronikus vagy postai úton, a program indulása – szeptember 1-én – tehát nem kerül veszélybe. Szeptember 8-ától pedig normál ügyfélfogadás szerinti időben az ügyfelek rendelkezésére állnak az ügyfélszolgálatok.

A KTM közleményében kiemelte, hogy 2025. szeptember 1-jével Budapest Főváros ingatlan-nyilvántartása is csatlakozik az új E-ING informatikai rendszerhez, ezzel valamennyi vármegye és a főváros is már az új informatikai rendszer használatával fogadja a kérelmeket (back office csatlakozás).

Az átállás a már bevált vármegyei gyakorlat szerint, az első héten az ügyfélszolgálat részleges zárva tartása mellett történik. Az átmeneti, egyhetes időszakban az ingatlanügyi hatóság a kérelmeket személyes beadás útján nem, de papíralapon postai úton, valamint elektronikus formában természetesen ezen a héten is fogadja. A rövid, egyhetes átállást követően 2025. szeptember 8-ától Budapesten a földhivatali ügyfélszolgálatok újra teljes funkcionalitással működnek.

Ezt követően E-ING rendszerbe ütemezetten kapcsolódnak be az egyes modulok: másodikként az ingatlan-nyilvántartási térképi funkciók, majd a földvédelmi, földhasználati és földforgalmi funkciók, ami biztosítja a rendszer a teljeskörű funkcionalitását.

Az elektronikus és a papír alapon történő ingatlan-nyilvántartási kérelembeadás 2026-ban hosszabb ideig párhuzamos szolgáltatásként fog rendelkezésre állni, majd utolsó fázisban befejeződik az elektronikus eljárásra való teljes átállás.

A felhasználói tapasztalatok alapján várhatóan ekkortól az ingatlan-nyilvántartási kérelembeadásra már csak elektronikus úton lesz lehetőség.

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartásra való áttéréssel a hazai ingatlan-nyilvántartást támogató informatikai rendszer, illetve az ezt szabályozó jogszabályi környezet európai színvonalon, a modern közigazgatás felé támasztott elvárásoknak megfelelően szolgálja az ügyfeleket, valamint az azt használó felhasználókat (ügyvédek, ügyintézők stb.) – írták a KTM közleményében.