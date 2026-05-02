Egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek XIV. Leó pápa

Az Egyesült Államokba egy korábban érvényes úti okmányok nélkül érkező egykori illegális bevándorlót, a salvadori származású Evelio Menjivar-Ayalát nevezte ki püspöknek XIV. Leó pápa Nyugat-Virginia szövetségi államban – jelentette a Kathpress katolikus hírügynökség szombaton. Menjivar-Ayala eddig segédpüspök volt Washingtonban, a nyugat-virginiai Wheeling-Charleston egyházmegye püspöke lesz ezentúl – jelentette be a Vatikán pénteken.

Menjivar-Ayala saját elmondása szerint hazájában nagy szegénységben élt, és az ottani fegyveres konfliktus miatt vándorolt be húszéves korában illegálisan az Egyesült Államokba 1990-ben. Egy tavalyi interjúban elmesélte, hogy először Mexikóban feltartóztatták, de csúszópénz segítségével végül egy autó csomagtartójába bújva át tudta lépni a határt Tijuanánál.

XIV. Leó korábban bírálta Donald Trumpot amiatt, hogy „tiszteletlenül” áll hozzá a bevándorlókhoz, és arra szólította fel az amerikai elnököt, hogy „bánjon velük emberségesen”. Korábban – még püspökként, majd érsekként – Robert Prevost az X-en olyan bejegyzéseket tett közzé, amelyekben bírálta Trump és alelnöke bevándorlási politikáját. Pápává választása előtti utolsó X-üzenetében éppen Evelio Menjivar-Ayala egy írását osztotta meg, amelyben a Trump-adminisztráció alatti tömeges kitoloncolások ellen emelt szót.

