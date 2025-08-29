Hadházy: Mészáros Lőrinc családi cége dolgozhat Orbánék hatvanpusztai birodalmán

„Egy ottfelejtett emelő felirata elárulja, hogy az Orbán-birtokon nem dolgozhat akármilyen cég: a Fejér B.Á.L. Zrt. a Mészáros-család vállalkozása (a rövidítés feloldása a három gyermek neve: Beatrix, Ágnes és Lőrinc)” – írta Hadházy Ákos független képviselő, aki az utóbbi időben több videót és fényképet készített a hatvanpusztai uradalomról, ezekből szúrta ki az egyik éles szemű olvasó.

Hadházy szerint lehet, hogy ezzel közelebb is kerülünk annak a rejtélynek a megfejtéséhez, hogy miből épült fel a luxusbirtok, amely papíron Orbán Győző, Orbán Viktor miniszterelnök édesapja tulajdonában áll. „A Fejér B.Á.L. – egyéb Mészáros-érdekeltségekhez hasonlóan – bőven ki van tömve állami megrendelésekkel, az elmúlt öt évben a bevételük meghaladta a 246 milliárd forintot, amiből több mint 14 milliárd forint nyereségük származott” – hívta fel a figyelmet a képviselő.

A cég az ország leggazdagabb emberévé váló felcsúti gázszerelő, Mészáros Lőrinc és három gyereke tulajdonában áll az Opten céginformációs rendszer szerint.