Vidámpark a Városligetben – képeken a depolitizált majális
Kőrös Gábor / 24.hu
Majális a Városligetben, 2026. május 1-jén.
A baloldali pártok eltűntek a parlamentből, a hagyományos szakszervezeti majálist pedig az idén – 135 év után először – nem a Városligetben, hanem a szövetség székházánál rendezték meg. Program azért így is volt május 1-jén a ligetben, ahol – amint fotóriporterünk képein látható – virsli helyett inkább vurstlival ünnepeltek.
