Százasával küldik el a vendégmunkásokat az egyik legnagyobb hazai akkugyárból

A lap információi szerint több száz külföldi vendégmunkást bocsát el hamarosan az SK akkumulátorcella-gyártó iváncsai üzemében. A cégcsoporttól nem tagadták, hogy értesülések helytállók, sőt részletes magyarázatot adtak.

A dél-koreai SK On cégcsoport a világ öt legnagyobb, elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalatának egyike. Az elmúlt hetekben megtartották az időszakos magyarországi üzleti helyzetértékelésüket.

A helyzetértékelés eredményeként a vállalatcsoport elvégezte elemzését iváncsai üzemében is, ahol a napokban sikeresen lezárult az SK On legújabb gyártási projektje.

A hosszú távú fenntarthatóságot és versenyképességet szem előtt tartva az üzem termelése a tervek szerint folytatódik. A folyamat részeként a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti a cég augusztus végétől. A saját állományban lévő kollégáink létszáma változatlan marad – fogalmazott Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója.

A kölcsönzött munkaerő létszámának dinamikus változása gyakori jelenség az iparágban, és megszokott, hogy a nagy gyárak, munkáltatók projektjeik alakulásához igazítva alakítják a kölcsönzött munkaerőre vonatkozó igényüket.

„Amikor egy adott projekt véget ér, a kölcsönző cégnek érdekében áll, hogy más partnereinél új foglalkoztatási lehetőséget kínáljon a munkavállalónak, amennyiben erre lehetőség van. ” – fejtette ki Csákvári.

Nagy bajban az anyacég

Érdemes tudni, hogy a társaság nemrég megjelent jelentése szerint válságos állapotba kerültek. A vállalat tíz negyedévben jelentett veszteséget azóta, hogy 2021-ben leválasztották anyacégéről. A nettó adósság ebben az időszakban 2,9 ezer milliárd dél-koreai vonról (2,1 milliárd dollár) 15,6 ezer milliárd dél-koreai vonra nőtt. A cég vezérigazgatója Lee Seok-hee számos költségcsökkentő lépést jelentett be, valamint a munkamódszerek átalakítását.

Úgy látják, hogy „vészhelyzeti menedzsmentre” kell átállítaniuk a vállalatvezetését.