akkumulátorvendégmunkásiváncsaakkugyár
Gazdaság

Százasával küldik el a vendégmunkásokat az egyik legnagyobb hazai akkugyárból

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 08. 29. 15:39
Mohos Márton / 24.hu
A munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti az iváncsai SK On akkugyár augusztus végétől – tudta meg az Index. A lap ezzel kapcsolatban kereste a gyár képviselőit, akik elárulták az elbocsátások okát.

A lap információi szerint több száz külföldi vendégmunkást bocsát el hamarosan az SK akkumulátorcella-gyártó iváncsai üzemében. A cégcsoporttól nem tagadták, hogy értesülések helytállók, sőt részletes magyarázatot adtak.

A dél-koreai SK On cégcsoport a világ öt legnagyobb, elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalatának egyike. Az elmúlt hetekben megtartották az időszakos magyarországi üzleti helyzetértékelésüket.

A helyzetértékelés eredményeként a vállalatcsoport elvégezte elemzését iváncsai üzemében is, ahol a napokban sikeresen lezárult az SK On legújabb gyártási projektje.

A hosszú távú fenntarthatóságot és versenyképességet szem előtt tartva az üzem termelése a tervek szerint folytatódik. A folyamat részeként a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti a cég augusztus végétől. A saját állományban lévő kollégáink létszáma változatlan marad – fogalmazott Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója.

A kölcsönzött munkaerő létszámának dinamikus változása gyakori jelenség az iparágban, és megszokott, hogy a nagy gyárak, munkáltatók projektjeik alakulásához igazítva alakítják a kölcsönzött munkaerőre vonatkozó igényüket.

„Amikor egy adott projekt véget ér, a kölcsönző cégnek érdekében áll, hogy más partnereinél új foglalkoztatási lehetőséget kínáljon a munkavállalónak, amennyiben erre lehetőség van. ” – fejtette ki Csákvári.

Nagy bajban az anyacég

Érdemes tudni, hogy a társaság nemrég megjelent jelentése szerint válságos állapotba kerültek. A vállalat tíz negyedévben jelentett veszteséget azóta, hogy 2021-ben leválasztották anyacégéről. A nettó adósság ebben az időszakban 2,9 ezer milliárd dél-koreai vonról (2,1 milliárd dollár) 15,6 ezer milliárd dél-koreai vonra nőtt. A cég vezérigazgatója Lee Seok-hee számos költségcsökkentő lépést jelentett be, valamint a munkamódszerek átalakítását.

Úgy látják, hogy „vészhelyzeti menedzsmentre” kell átállítaniuk a vállalatvezetését.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Figyelmeztet az OTP Bank: azonnal szakítsuk meg a vonalat, ha ilyen hívást kapunk
Nagy Ervin Rákay Philipnek: „Látom, büdös lett neked hőn szeretett Pannóniád?”
Ország tortája: nem hátrál meg a Lidl, ennyit kérnek most az édességért
Veszélyes időszak vár a Tiszára, Orbán imidzsét viszont a valóság törheti ketté – interjú Ruff Bálinttal és Vida Kamillával
Magyar Péter adóprogramot hirdetett: csökkenne az szja, az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfája, a gyógyszerek áfamentesek lennének
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik