Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 08. 28. 07:00
2025. augusztus 28., csütörtök

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Szeptember 1-jétől új útvonalon és egész nap járnak a Z42-es vonatok. Részletek.

BKK

  • 12-es villamos nem közlekedik a teljes vonalon. A Gyöngyösi utca és Rákospalota, Kossuth utca között 12-es pótlóbusszal utazhatnak.
  • 14-es villamos Káposztásmegyer, Megyeri út és Angyalföld vasútállomás között nem közlekedik, a Gyöngyösi utca és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak között 14-es pótlóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

  • Csapadékra nem kell számítani.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
  • Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Ágoston

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 396,29
  • USD 341,95
  • CHF 424,05
  • GBP 459,75

 

+1

