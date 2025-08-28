Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. augusztus 28., csütörtök
- Szijjártó: Nem Oroszország avatkozik bele a magyarországi választásokba, hanem Brüsszel.
- Szijjártó: A kormány kitiltja Magyarországról azt az ukrán parancsnokot, aki a Barátság kőolajvezeték elleni támadást vezette.
- Egykor kokainnal rajtakapott kajakossal és az Ismerős Arcok frontemberével támad a Drogellenes DPK.
- Otthon Start: Rogán Antal fixálta a 3%-os propagandát.
- Máris rácáfolt Orbánra a valóság – nőttek az ingatlanárak az Otthon Start bejelentése óta.
- Hszi Csin-ping: A kínai-orosz a legstabilabb nagyhatalmi kapcsolat.
- Bezárás fenyegeti az amszterdami Van Gogh-múzeumot.
- Minneapolisi lövöldözés: egy volt diák gyilkolt az iskolában.
- Egy 9 éves kislány véletlenül hasba lőtte a bátyját, börtönbe küldenék a szülőket.
- Óriásit küzdött, és nyert a Fradi, mégis lemarad a BL-ről.
- Szeptember 1-jétől új útvonalon és egész nap járnak a Z42-es vonatok. Részletek.
- A 12-es villamos nem közlekedik a teljes vonalon. A Gyöngyösi utca és Rákospalota, Kossuth utca között 12-es pótlóbusszal utazhatnak.
- A 14-es villamos Káposztásmegyer, Megyeri út és Angyalföld vasútállomás között nem közlekedik, a Gyöngyösi utca és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak között 14-es pótlóbusszal utazhatnak.
- Csapadékra nem kell számítani.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
- Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
- Ágoston
- EUR 396,29
- USD 341,95
- CHF 424,05
- GBP 459,75
