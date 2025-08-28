Máris rácáfolt Orbánra a valóság – nőttek az ingatlanárak az Otthon Start bejelentése óta

Az Otthon Start programba beépítettük az áremelkedés elleni fékeket
– állította nemrég Orbán Viktor miniszterelnök.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pedig egyenesen rémhírnek minősítette, hogy a 3 százalékos hitel felverné az ingatlanárakat.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ezzel szemben már most azt tapasztalja, hogy áremelkedés van az ingatlanpiacon.
A kérdés csak az, hogy ez milyen mértékű. Budapesten 3–3,5 százalékos áremelkedés történt a program bejelentése óta. De természetesen ez is ingatlanonként eltérő – a társasházi lakásoknál ez a szint, de a családi házaknál és az ikerházaknál lassabb a tempó. A külső kerületekben, a panellakások esetében ez nyilván számottevőbb, mint az ötödik kerületi lakásoknál, ahol a magas négyzetméterárak miatt az ingatlanok jelentős része amúgy is kiesik a körből
– fogalmazott lapunknak Balogh László.
A szakértő a 24.hu-nak további adatokat is elárult a július eleje és augusztus 20. közötti időszak felméréséből.
