Gazdaság

Máris rácáfolt Orbánra a valóság – nőttek az ingatlanárak az Otthon Start bejelentése óta

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
admin Mázsár Tamás
2025. 08. 28. 06:30
Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
A fővárosi kerületekben átlagosan 3,4 százalékkal drágultak a panellakások, a városokban pedig 5,1 százalékkal. Egyes ingatlanokra már licitálnak a vevőjelöltek.

Az Otthon Start programba beépítettük az áremelkedés elleni fékeket

állította nemrég Orbán Viktor miniszterelnök.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pedig egyenesen rémhírnek minősítette, hogy a 3 százalékos hitel felverné az ingatlanárakat.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ezzel szemben már most azt tapasztalja, hogy áremelkedés van az ingatlanpiacon.

A kérdés csak az, hogy ez milyen mértékű. Budapesten 3–3,5 százalékos áremelkedés történt a program bejelentése óta. De természetesen ez is ingatlanonként eltérő – a társasházi lakásoknál ez a szint, de a családi házaknál és az ikerházaknál lassabb a tempó. A külső kerületekben, a panellakások esetében ez nyilván számottevőbb, mint az ötödik kerületi lakásoknál, ahol a magas négyzetméterárak miatt az ingatlanok jelentős része amúgy is kiesik a körből

– fogalmazott lapunknak Balogh László.

A szakértő a 24.hu-nak további adatokat is elárult a július eleje és augusztus 20. közötti időszak felméréséből.

