Szijjártó: A kormány kitiltja Magyarországról azt az ukrán parancsnokot, aki a Barátság kőolajvezeték elleni támadást vezette

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 08. 28. 06:56
Mohos Márton / 24.hu

A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből

közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető azt mondta, hogy Ukrajna az elmúlt időszakban több támadást is indított a Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából nélkülözhetetlen Barátság kőolajvezeték ellen.

Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak

– mondta. Hozzátette:

A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használni.

Ezt Szijjártó szavai szerint a kormány támadásként értékeli hazánk szuverenitása ellen, ezáltal pedig a történtek nem maradhatnak következmények nélkül.

A támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokáról szólva Szijjártó úgy fogalmazott: „ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére” A miniszter végül azt hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is meg fogja védeni a nemzeti érdekeket, az energiaellátás biztonságát és Magyarország szuverenitását.

És mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek. Így van ez most is

– figyelmeztetett.

Szijjártó korábban felszólította Zelenszkij ukrán elnököt, hogy „hagyjon fel hazánk energiabiztonságának kockáztatásával”.

