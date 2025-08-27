Szijjártó: Nem Oroszország avatkozik bele a magyarországi választásokba, hanem Brüsszel

Mi nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni. Ukrajnával egy integrációba tartozni rossz jövőt jelent, és mi nem akarjuk, hogy a jövőnk rossz legyen

– mondta el Szijjártó Péter külügyminiszter a Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén, majd emlékeztetett a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazásra, amelyen az emberek többsége az ukrán tagság ellen foglalt állást, írja az MTI. A miniszter hosszan beszélt arról, hogy az európai kormányok a felelősek azért, hogy az ukrajnai háború nincs lezárva.

Később azt mondta, hatalmas a nyomás a kormányon az álláspontja megváltoztatása érdekében.

És itt nyeri el értelmét az is, amikor az Európai Bizottság elnöke meg a legnagyobb európai pártcsalád, az Európai Néppárt vezetője arról beszél, hogy Magyarországon Orbán Viktor a múlt, s Magyar Péter a jövő

– mondta.

Ők Magyar Pétert akarják miniszterelnöknek, mert pontosan tudják, hogy ha saját bábjukat odaültetik Budapesten kormányzó pozícióba, akkor rögtön Ukrajnát be lehet hozni az Európai Unióba, a migrációs paktumot életbe lehet léptetni, az illegális migránsokat szét lehet osztani, a gyermekvédelmi törvényt el lehet felejteni, és az pedig már csak az itthoni tragédiánk lenne, hogy a 13. havi nyugdíjat is, az otthonteremtési támogatást, a fiatalok adókedvezményét is mind-mind el lehetne felejteni

– sorolta.

Végül úgy vélekedett, hogy az utóbbi hetek során kitört „hisztivel” szemben nem Oroszország avatkozik be a magyarországi választásokba, hanem Brüsszel, az Európai Bizottság és az Európai Néppárt.

Ehhez nem kell orosz hírszerzőnek, meg nem kell semmilyen hírszerzőnek lenni, hanem meg kell nézni az európai parlamenti közvetítést, meg meg kell hallgatni az Európai Néppárt elnökét, meg kell hallgatni az Európai Bizottság elnökét, akik elmondják a saját szájukkal, hogy ők azt akarják, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök Magyarországon

– összegzett.

Az orosz hírszerzés nemrég nyíltan oldalt választott a magyar választások előtt.

Az MTI az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodájának közleményét hozta le kommentár nélkül, ami arról szól, hogy „az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon”.

Az SZVR szerint ennek oka az, hogy Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében.

Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét. Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi rendszerváltás forgatókönyveit

– idézte a távirati iroda az orosz hírszerzés által kiadott információkat, amelyek azt is megjegyzik még, hogy az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt.