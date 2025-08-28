Otthon Start: Rogán Antal fixálta a 3%-os propagandát

Megjelent a Magyar Közlönyben a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal rendelete az utolsó pillanatban is módosított Otthon Start programban biztosított fix 3%-os lakáshitellel kapcsolatos reklámok, hirdetések részletes szabályairól.

Azt írják: a cél, hogy a „kiszámítható, kedvező feltételű lakáshitel” segítse a magyar családokat saját otthonhoz jutni. A program sikeréhez elengedhetetlennek tartják, hogy „a lakosság világos, egységes és hiteles tájékoztatást kapjon a lehetőségekről,” ezért az általános politikai koordinációért és a kormányzati kommunikációért is felelős Rogán Antal előírta, hogy a hitelintézetek és ingatlanhirdetők hirdetéseikben, reklámjaikban milyen egységes arculatot, üzenetet használhatnak.

A csütörtöktől hatályos rendelet szerint a bankoknak kötelező a reklámokban és hirdetésekben

a kormány honlapján közzétett arculati kézikönyvben szereplő formai követelményeket, arculati elemeket és jelmondatokat alkalmazni.

Az ingatlanpiac szereplőinek a kézikönyvben meghatározott arculati logót kell megjeleníteni a hirdetésen, valamint az ingatlanhirdetés

népszerűsítését szolgáló reklámon, ideértve az online és közösségi médiafelületeken megjelenő promóciót is.

A kormány honlapja egy külön aloldalon összegzi az Otthon Start előnyeit, a szeptember 1-jén induló programról írt cikkeink pedig itt érhetőek el. A kormány honlapján közzétett Arculati kézikönyv rögzíti, hogy a lakáshitellel kapcsolatos minden nyomtatott, írásbeli, elektronikus, vagy más felhasználásra készített anyagon csak az előírt logók alkalmazhatók. A dokumentum elkülöníti az állami, a hitelintézeti, illetve az ingatlanközvetítői kommunikáció szabályait.

A kötelező szöveg ez:

A hirdetésben szereplő FIX 3%-os lakáshitel részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.

Előírás, hogy a megjelenő hirdetés típusától függetlenül, a kötelező szöveget minden esetben jól láthatóan, olvashatóan kell feltüntetni. Több nyelven történő megjelenítés esetén a kötelező szöveg aránya nem csökkenthető.