Bezárás fenyegeti az amszterdami Van Gogh-múzeumot, ha a kormány nem járul hozzá nagyobb mértékben a 104 millió eurós karbantartási tervhez – olvasható az intézmény szerdán közzétett közleményében.

A közlemény szerint a múzeum nem képes finanszírozni a „nagyszabású karbantartási munkák” tervét és a „tartóssághoz szükséges intézkedéseket”, amelyek 2028-ban kezdődnének és három éven át tartanának. A múzeum a saját forrásaiból a részleges bezárásokból eredő, becslések szerint mintegy 50 millió eurós veszteséget tudja finanszírozni, illetve hozzájárulni a munkák költségeihez.

Az oktatási, kulturális és tudományos minisztérium ugyanakkor csak a jelenlegi szintű – 8,5 millió eurós – támogatást fizeti, így a múzeumnak évente 2,5 millió eurós hiánya keletkezik – derül ki a közleményből. A minisztérium szerint a támogatás elegendő a szükséges fenntartási munkák finanszírozására. A múzeum közölte, hogy nemrégiben bírósághoz fordult a támogatás ügyében, a tárgyalás 2026. április 19-én kezdődik.

A Van Gogh-múzeum a holland főváros egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, 1973-as megnyitása óta közel 57 millió látogatója volt. A művész több száz alkotását – közöttük a híres napraforgókat – bemutató épületet ugyanakkor nem ennyi látogatóra tervezték, jelentős beruházásokra van szükség, hogy biztosítsák a biztonságát és a közönség számára a bejárást. 1962-en a festő családja megállapodást kötött a holland kormánnyal egy múzeum építéséről és fenntartásáról, hogy a gyűjtemény ne szóródjék szét. A festő unokaöccse, Vincent Willem van Gogh felügyelte a művek áthelyezését. A Van Gogh-múzeum bevételeinek 85 százalékát kapja a belépőjegyekből és a magánpartnerektől, ami a legmagasabb a hollandiai múzeumok között.