Hszi Csin-ping: A kínai-orosz a legstabilabb nagyhatalmi kapcsolat

A kínai-orosz kapcsolatok a mai világban a legstabilabb, legérettebb és stratégiai szempontból a legjelentősebb nagyhatalmi viszonyt jelentik – mondta Hszi Csin-ping kínai államfő Pekingben az MTI szemléje szerint, ahol Vjacseszlav Vologyint, az orosz Állami Duma (parlamenti alsóház) elnökét fogadta.

Hszi felidézte, hogy májusban Moszkvában részt vett a második világháborús győzelem 80. évfordulóját ünneplő díszszemlén. Hozzátette, jövő héten Pekingben is megemlékezést rendeznek a második világháború ázsiai lezárásáról.

A kínai elnök arról beszélt, hogy Kína és a Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott a fasizmus és a militarizmus legyőzéséért.

A két félnek fenn kell tartania a hagyományos barátságot, erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, és bővítenie kell az együttműködést minden területen

– fogalmazott.

Hszi szerint a törvényhozói kapcsolatok a kínai-orosz stratégiai partnerség elengedhetetlen részét jelentik. Mint mondta, a jogalkotási tapasztalatok megosztása szilárdabb alapot adhat az együttműködésnek az új körülmények között.

Vologyin kijelentette, hogy az orosz-kínai kapcsolatok a két államfő „iránymutatása mellett elmélyültek” és kézzelfogható eredményeket hoztak. „Az Állami Duma kész a parlamenti együttműködés erősítésére és a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésére” – mondta.

Az orosz házelnök felidézte, hogy nyolcvan éve a szovjet és a kínai nép együtt harcolt a fasizmus ellen. „Moszkva kész Kínával közösen megemlékezni a győzelemről, tisztelegni a hősök előtt és együtt dolgozni egy fényesebb jövőért” – tette hozzá.