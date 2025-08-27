digitális polgári kördpkdrogellenes digitális polgári kör
Egykor kokainnal rajtakapott kajakossal és az Ismerős Arcok frontemberével támad a Drogellenes DPK

admin Dienes Gábriel
2025. 08. 27. 21:19

Horváth László drogellenes kormánybiztos a Facebook-on bemutatta az általa szervezett Drogellenes Digitális Polgári Kör alapító tagjait. A kormánybiztos szerint azért fogtak össze, mert egyetértenek, hogy „a kábítószer minden fajtája súlyosan veszélyezteti a jelen biztonságát és a jövő generációit, ezért határozottan és nyíltan fel kell lépni az előállítása, terjesztése, fogyasztása és a népszerűsítése ellen”.

A csapatban helyet kapott Bánki M. Csaba pszichiáter, Haller József, a kormány holdudvarához tartozó Drogkutató Intézet igazgatója, és Dr. Hal Melinda klinikai szakpszichológus.

A DPK meglepőbb tagjai közé tartozik Kucsera Gábor, korábbi világ és Európa- bajnok, a Ferencvárosi Torna Club Kajak-Kenu Szakosztályvezetője, aki 2015-ben kokainnal bukott meg egy drogteszten, a szer használatát ő is elismerte. Csatlakozott a Drogellenes DPK-hoz továbbá Muri Enikő, a kormányt egy ideje aktívan támogató, X-faktorban feltűnt énekesnő, Nyerges Attila, annak az Ismerős Arcoknak a frontembere, akiktől a Nélküledet köszönhetjük, illetve Patkó Béla Kiki, az Első emelet énekese.

Az új Digitális Polgári Kör alapítói közt találkozhatunk még dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, és Forgács István, felzárkózás-politikai szakértő nevével is.

Orbán Viktor a tusványosi beszédében jelentette be a a Digitális Polgári Körök elindítását. Ezek az egyelőre leginkább zárt Facebook-csoportokban szerveződő, tematikus közösségek a Harcosok Klubja békésebb alternatívái lennének a miniszterelnök állítása szerint. Orbáné volt az elsőként megalapított DPK, amelyben többek között DopemanSchmidt Mária és Rákay Philip is alapító, azóta a Fidesz-politikusok sorra alapítják a csoportjaikat. Kocsis Máté például az „álhírek ellen küzdő” zebrásatKubatov Gábor fradistát, Szentkirályi Alexandra budapesti kört alapított, Nagy Márton pedig a Gazdálkodj Okosan DPK-hoz csatlakozott.

