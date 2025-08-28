- Kitilthat-e Szijjártó az egész EU-ból egy ukrán parancsnokot?
- Zelenszkij magyarul is reagált, felháborítónak nevezte Robert „Magyar” Brovdi kitiltását az országból
- Az ukrán külügy berendelte a magyar nagykövetet
- Orbán: A magyar embereket átverni, azt nem lehet
- Lázár János: átbasz a Tisza!
- Még a brit elitklubok közül is kiemelkedik a Rákay Philip által is látogatott Royal Automobile Club
- „Látszik rajtuk a bazi nagy kandalló építése is” – Hadházy Ákos újabb képeket osztott meg „Pusztaverszájról”
- Török Gábor: A nyár újdonsága, hogy Hatvanpuszta kapcsán Orbán Viktor van a középpontban
A nap legfontosabb hírei – 2025. 08. 28.
