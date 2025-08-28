„Most, amikor népünk az egyik legnagyobb léptékű orosz terrortámadás következményeivel küzd, újabb kísérletet látunk a magyar kormány részéről, hogy a feketét fehérnek állítsák be, és a továbbra is zajló háború felelősségét Ukrajnára hárítsák” – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, miután Szijjártó Péter bejelentette, hogy kitiltják Magyarország és a schengeni övezet területéről a „Magyar” hívójelű Robert Brovdit, az orosz Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadást vezető parancsnokot.

Zelenszkij azt írta, Ukrajna minden, tűzszünetre és valódi diplomáciára irányuló javaslatra pozitívan reagált, az egyetlen, aki elutasította ezeket, az Oroszország. Szerinte Magyarország még mindig nem reagált fair módon Oroszország magatartására. Hozzátette, Budapest még részvétét sem fejezte ki az elhunyt ukránok miatt, miközben csak a csütörtöki orosz támadás 17 emberrel, köztük 4 gyerekkel végzett Kijevben. Eközben szerinte minden nap új vádakkal illetik Ukrajnát, megpróbálják diszkriminálni azokat az ukrajnai magyarokat, akik részt vesznek az ország védelmében.

„Ha Magyarország valóban megtagadta a belépést Magyarországra és az egész schengeni övezetbe Ukrajna egyik katonai parancsnokának, aki etnikai magyar és ukrán állampolgár, ez csak felháborodást kelthet. Utasítottam az ukrán külügyminisztériumot, hogy tisztázza az összes tényt, és ennek megfelelően reagáljon” – írta Volodimir Zelenszkij.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt reagálta Szijjártó bejelentésére, hogy ha a csütörtöki, gyerekek halálát is okozó Kijev elleni orosz légitámadásnál fontosabb neki a Barátság kőolajvezeték, az erkölcsi romlás. Hozzátette, hogy szerinte Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Megígérte, hogy az ukrán parancsnok kitiltása miatt annak megfelelő válaszlépést fognak tenni.

Robert Brovdi azt üzente Szijjártó Péternek, hogy „dugja fel a seggébe a szankcióit és a Magyarországra való beutazásom korlátozását”. Szerinte Magyarországon elég igaz magyar van, „akiknek egy nap elegük lesz belőletek”.