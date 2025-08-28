orbán viktormagyar péteradóemelésközéposztály
Belföld

Orbán: A magyar embereket átverni, azt nem lehet

Varga Jennifer / 24.hu
admin Rugli Tamás
2025. 08. 28. 16:20
Varga Jennifer / 24.hu

Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó

– ezt a figyelmeztetést tette közzé csütörtökön a Facebook-oldalán Orbán Viktor, mellékelve egy Mandiner-cikket is a bejegyzéséhez, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a Tisza Párt állítólagos szja-emelési szándékára utal. Kedd reggel jelent meg az Indexen egy cikk, melyben azt írták, hogy a birtokukba került egy olyan dokumentum, ami azt vetíti előre, hogy kormányra kerülése esetén Magyar Péter pártja adót emelne. Magyar nem sokkal később reagált is erre az értesülésre, tagadva a cikk állításait, az Indexet pedig a kormánypropaganda terjesztésével vádolta.

Mindez nem jelentett akadályt Orbánnak, ő a követőinek úgy közvetíti a dolgot, hogy tényként kezeli, hogy Magyarék adót emelnének. „Jön a Tisza-adó, mert szerintük „a választások után mindent lehet”. A magyar embereket átverni, azt nem lehet. Mert nem hagyjuk” – tette még hozzá a mondandójához a miniszterelnök.

Magyar Péter ezzel szemben ma épp arról posztolt, hogy a Tisza „az adócsökkentés kormánya lesz”. A következőek szerint:

  • 27 százalékról 5 százalékra csökkentenék az egészséges élelmiszerek áfakulcsát;
  • 5 százalékra csökkentenék a tűzifa áfáját;
  • áfamentessé tennék a gyógyszereket;
  • megdupláznák a családi pótlékot;
  • a családi adókedvezményeket nem csak megtartanák de bővítenék is;
  • a 13. havi nyugdíj mellett bevezetnék a nyugdíjas SZÉP-kártyát 200 ezer forint értékben egészséges élelmiszerekre és gyógyszerekre;
  • évente minimum 500 milliárd forinttal több költségvetési forrást biztosítanának az állami egészségügy rendbetételére.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Hatvanmilliárdospusztáról”, elszámoltatásról beszélt az ÁVÜ volt vezetője
Újabb szócsata a US Openen: „Azt mondta, bunkó és tanulatlan vagyok”
Völgyi Zsuzsi a TV2-s gázsijáról: Úgy voltam vele, ha elsőként esek ki, akkor már érje meg a csalódás
Máris rácáfolt Orbánra a valóság – nőttek az ingatlanárak az Otthon Start bejelentése óta
Befagyasztotta a kormány a filmtámogatásokat, továbbállhatnak a nagy hollywoodi produkciók
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik