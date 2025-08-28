Orbán: A magyar embereket átverni, azt nem lehet

Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó

– ezt a figyelmeztetést tette közzé csütörtökön a Facebook-oldalán Orbán Viktor, mellékelve egy Mandiner-cikket is a bejegyzéséhez, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a Tisza Párt állítólagos szja-emelési szándékára utal. Kedd reggel jelent meg az Indexen egy cikk, melyben azt írták, hogy a birtokukba került egy olyan dokumentum, ami azt vetíti előre, hogy kormányra kerülése esetén Magyar Péter pártja adót emelne. Magyar nem sokkal később reagált is erre az értesülésre, tagadva a cikk állításait, az Indexet pedig a kormánypropaganda terjesztésével vádolta.

Mindez nem jelentett akadályt Orbánnak, ő a követőinek úgy közvetíti a dolgot, hogy tényként kezeli, hogy Magyarék adót emelnének. „Jön a Tisza-adó, mert szerintük „a választások után mindent lehet”. A magyar embereket átverni, azt nem lehet. Mert nem hagyjuk” – tette még hozzá a mondandójához a miniszterelnök.

Magyar Péter ezzel szemben ma épp arról posztolt, hogy a Tisza „az adócsökkentés kormánya lesz”. A következőek szerint: