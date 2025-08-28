Orbán: A magyar embereket átverni, azt nem lehet

Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó
– ezt a figyelmeztetést tette közzé csütörtökön a Facebook-oldalán Orbán Viktor, mellékelve egy Mandiner-cikket is a bejegyzéséhez, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a Tisza Párt állítólagos szja-emelési szándékára utal. Kedd reggel jelent meg az Indexen egy cikk, melyben azt írták, hogy a birtokukba került egy olyan dokumentum, ami azt vetíti előre, hogy kormányra kerülése esetén Magyar Péter pártja adót emelne. Magyar nem sokkal később reagált is erre az értesülésre, tagadva a cikk állításait, az Indexet pedig a kormánypropaganda terjesztésével vádolta.
Mindez nem jelentett akadályt Orbánnak, ő a követőinek úgy közvetíti a dolgot, hogy tényként kezeli, hogy Magyarék adót emelnének. „Jön a Tisza-adó, mert szerintük „a választások után mindent lehet”. A magyar embereket átverni, azt nem lehet. Mert nem hagyjuk” – tette még hozzá a mondandójához a miniszterelnök.
Magyar Péter ezzel szemben ma épp arról posztolt, hogy a Tisza „az adócsökkentés kormánya lesz”. A következőek szerint:
- 27 százalékról 5 százalékra csökkentenék az egészséges élelmiszerek áfakulcsát;
- 5 százalékra csökkentenék a tűzifa áfáját;
- áfamentessé tennék a gyógyszereket;
- megdupláznák a családi pótlékot;
- a családi adókedvezményeket nem csak megtartanák de bővítenék is;
- a 13. havi nyugdíj mellett bevezetnék a nyugdíjas SZÉP-kártyát 200 ezer forint értékben egészséges élelmiszerekre és gyógyszerekre;
- évente minimum 500 milliárd forinttal több költségvetési forrást biztosítanának az állami egészségügy rendbetételére.