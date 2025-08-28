Lázár János: átbasz a Tisza!

Úgy tűnik, a Tisza Párt leendő, állítólagos adópolitikáját állították most a kormánykommunikáció fókuszába a Karmelitában, a Fidesz politikusai egymás után osztják meg az ezzel kapcsolatos fejtegetéseiket. Élükön Orbán Viktorral, aki éberségre szólította fel a magyar középosztályt, mert ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó. A dolgot először egyébként az Index szellőztette meg, a lap kedden közölt egy olyan cikket, hogy egy, a birtokukba került dokumentum szerint Magyar Péter pártja kormányra kerülés esetén szja-t emelne.

Mindannyiukon túl tesz azonban Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki a fejleményeket úgy kommentálta:

Nem árad, hanem átbasz a Tisza!

A miniszter egy videót osztott meg a bejegyzéséhez mellékelve, ami egy tiszás rendezvényen készült, és ahol Tarr Zoltánék arról beszélnek, hogy az adópolitika olyan kérdés, amiről beszélni kell, de előbb választást kell nyerni, „és utána mindent lehet” – majd a felvétel hirtelen véget ér.

Lázár szerint egyértelműen az derül ki a videóból, hogy a Tisza „a konkrét tervek szerint” megemelné az adókat, de erről most még nem szabad beszélniük, hiszen senki nem akarna olyan pártra szavazni, amelyik adót emel. „A Tisza-adó az árvíz, amelyik elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását. Egy újabb Orbán-kormány pedig a gát, amelyik megvédi a magyar családokat” – foglalta össze a helyzetet a miniszter.

Magyar Péter már az Index-cikk megjelenése után határozottan visszautasította, hogy kormányra kerülés esetén adót emelnének, ma délután pedig épp arról posztolt, hogy komoly adócsökkentéseket eszközölnének, konkrétan fel is sorolta, hogy mely területeken.