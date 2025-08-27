Magyar Péter szerdán írt arról az oldalán, hogy Az áruló címmel könyvet írnak róla, a kötet borítójáról is kirakott egy képet. Plihál Tamás, a Magyar Nemzet publicistája emiatt megszólítva érezte magát, és nem sokkal később a közösségi oldalán megerősítette, hogy hamarosan érkezik a politikusról szóló könyve.

„Ha már Magyar Péter (THE MAN) ennyire izgalomba jött a róla szóló könyvemen, hogy bejegyzést szentelt neki, akkor a rá való tekintettel én is közhírré teszem. Igen, hamarosan kijön a nyomdából a Petiről szóló könyvem. Hadd örüljön a drága! Elvileg szeptemberben már kapható lesz. Első körben a Libriben” – írta a kormányzati lap munkása, aki azt állítja, a Tisza Párt elnökének elmondásával ellentétben a könyv egy magánkiadás, és „a hatalomnak egy fillérje nincs benne”.

Plihál 2019-ben azzal került a reflektorfénybe, hogy még a Pesti Srácok főmunkatársaként „Trágárka villant” kírérőszöveggel megosztott a egy fotót, ami úgy készült, hogy befotóztak Nagy Blanka szoknyája alá. Ő az akkori kormányellenes tüntetések egyik visszatérő, szabadszájú alakja volt. A kormányzati médiamunkás ezután önmagát sajnáltatva ugyan, de bocsánatot kért.

Magyar Péterről egy másik könyv is készül. Szintén szeptemberben jelenik meg Bódis Krisztának, a Tisza társadalompolitikai szakértőjének a róla írt könyve Magyar Péter – Lépésről lépésre címmel.