Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. augusztus 25., hétfő
Friss hírek
- Édesapám majorsága, zsírra szállt por, békepártiság – 12 példát hozott Magyar Péter, hogyan tekerik ki Orbánék a magyar nyelvet.
- Magyar módra fogok válaszolni – üzente Szijjártónak az ukrán külügyminiszter.
- Orosz támadás Munkács ellen: Lavrov szerint indokolt lépés volt.
- J. D. Vance: Putyin elismerte, hogy nem tud bábkormányt ültetni Kijev élére.
- Meghalt Gál Roland, a korábban emberölési ügybe keveredett volt fideszes képviselő.
- Megrázta az áram kúttisztítás közben, újra kellett éleszteni.
- Bajnokcsapat, BL-főtábla – a MOL-vezér komoly jövőt jósol az Újpestnek.
- Úgy felrúgták a Honvéd játékosát az NB II-es bajnokin, hogy hordágyon vitték le a pályáról.
- Szép hetedik hellyel zárta a magyar kéziszercsapat a riói rg-vb-t.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 139-es, a 140-es és a 140A autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a BAH-csomópont megállót a Széll Kálmán tér M felé.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
- Késő estére 9 és 17 fok közé hűl le a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Lajos
- Patrícia
Deviza középárfolyam:
- EUR 396,21
- USD 341,56
- CHF 421,99
- GBP 458,17
+1
Kapcsolódó
Egy 150 éves rendszert szedett szét az Orbán-kormány, hiányoznak az öntözés közösségi fejlesztései
Egyre inkább szükség lenne a korábban megszűnt vízgazdálkodási társulatok újjáélesztésére.