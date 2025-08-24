orbán viktormagyar péterbékepártiságzsírra szált por
Belföld

Édesapám majorsága, zsírra szállt por, békepártiság – 12 példát hozott Magyar Péter, hogyan tekerik ki Orbánék a magyar nyelvet

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Rugli Tamás
2025. 08. 24. 19:27
Adrián Zoltán / 24.hu

Nagyon sok alkalommal nagyon sok bűnt olvasott már Orbán Viktor fejére Magyar Péter azóta, hogy utóbbi hátat fordított korábbi politikai közösségének, és mára a miniszterelnök legfőbb kihívójává vált. Most egy új megközelítéssel jelentkezett a Tisza Párt elnöke, és listába szedte, hogy Orbán és a kormánya hogyan állította a feje tetejére a magyar nyelvet, és tekerte ki a sokszor maguk által megalkotott szavak és kifejezések jelentését.

12 példát hozott Magyar az „orbáni újbeszélre”.

A Tisza Párt elnöke kérte követőit, hogy egészítsék ki a felsorolást hasonló példákkal.

Kapcsolódó
Mit tudni Ungár Annáék magánrepülőjéről, ami épp akkor ment az Adriára, mint Orbánék?
A BIF leánycégének Pilatus típusú gépe Budaörsről repült Bracra csütörtökön.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hasznos új funkciót kapott a Messenger
Választás 2026: Megjelent Tuzson Bence rendelettervezete
Lerántott a villamosról egy 72 éves nőt
Majka szavazásra buzdította közönségét Strand Fesztiválos koncertjén
Szijjártó: Legalább öt napra leáll az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik