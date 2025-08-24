Édesapám majorsága, zsírra szállt por, békepártiság – 12 példát hozott Magyar Péter, hogyan tekerik ki Orbánék a magyar nyelvet

Nagyon sok alkalommal nagyon sok bűnt olvasott már Orbán Viktor fejére Magyar Péter azóta, hogy utóbbi hátat fordított korábbi politikai közösségének, és mára a miniszterelnök legfőbb kihívójává vált. Most egy új megközelítéssel jelentkezett a Tisza Párt elnöke, és listába szedte, hogy Orbán és a kormánya hogyan állította a feje tetejére a magyar nyelvet, és tekerte ki a sokszor maguk által megalkotott szavak és kifejezések jelentését.
12 példát hozott Magyar az „orbáni újbeszélre”.
- Orbáni repülőrajt – áremelkedés, megélhetési válság, gazdasági és költségvetési visszaesés;
- Békepártiság – gyűlöletkeltés, lejáratás, megosztás, uszítás itthon és külföldön;
- Édesapám gazdasági épülete, majorsága – miniszterelnöki 18 milliárdos medencés uradalmi birtok egzotikus állatkerttel;
- Illegális migráció elleni harc – Orbán 2200 jogerősen elítélt embercsempészt enged ki a magyar börtönökből;
- Átmeneti vasúti fennakadás – a MÁV teljes összeomlása;
- Jelzőbaktérium – veszélyes kórokozó;
- Zsírra szállt por – kórházi penész;
- Szuverenitásvédelem – teljes behódolás és a szövetségeseink elárulása;
- A TISZA elveszi, eltörli, csökkenti – a TISZA megtartja, növeli;
- Digitális harcosok, digitális polgári körök – digitális blöff, orosz trollok, vietnámi lájkfarmok.
- Fapados géppel megyek nyaralni és fizetem a nyaralásom – az általam kitömött oligarchák milliárdos magángépén repülök ingyen az oligarchák tengerparti kastélyába több hétre;
- A külhoni magyarok támogatása – a magyargyűlölő román elnökjelölt támogatása, a kárpátaljai magyarok magára hagyása az orosz rakétatámadást követően.
A Tisza Párt elnöke kérte követőit, hogy egészítsék ki a felsorolást hasonló példákkal.
Kapcsolódó
Mit tudni Ungár Annáék magánrepülőjéről, ami épp akkor ment az Adriára, mint Orbánék?
A BIF leánycégének Pilatus típusú gépe Budaörsről repült Bracra csütörtökön.