Megrázta az áram kúttisztítás közben, újra kellett éleszteni

Áramütés szenvedett egy férfi kúttisztítás közben Mátraballán, számolt be az esetről az RTL Híradó. A munkások egy hibás elektromos csörlőt engedtek le hozzá, ám a berendezés megrázhatta a férfit. A tulajdonos így emlékezett a történtekre:

Valami kapcsolási probléma vagy érintkezési hiba lehetett a csörlőn. Amikor leért a vödör, a fiatalember megfoghatta, abban a pillanatban kiabált, aztán csend lett. Csak kapkodó levegővételeket hallottunk.

A férfi társai azonnal megpróbáltak segíteni, meg próbálták újraéleszteni, ami végül a mentőknek sikerült is. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: a mentősök defibrillátort használva élesztették újra a fiatal férfit, majd stabilizálása után sürgősségi osztályra szállították.