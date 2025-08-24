Szép hetedik hellyel zárta a magyar kéziszercsapat a riói rg-vb-t

A ritmikus gimnasztika világbajnokságok selejtezős napjai olyanok, mint egy szeptember eleji iskolai nap: végtelen hosszúnak és kimerítőnek tűnnek. A vasárnapi finálék – a korábbiakkal ellentétben most az utolsó napra időzítették az összes szerenkénti döntőt – ellenben olyanok, mint egy remek programokkal teli ünnepnap. Csak a legjobbak lépnek szőnyegre, a közönség kondenzálva kapja meg a sportág összes szépségét.
És még magyar csapat is van a legjobbak között!
Kéziszercsapatunk az utolsó fináléban szerepel, először az egyéni versenyzők kapják a reflektorfényt. Elsőként Sofia Raffaeli. Az olasz mágus elkezd varázsolni, másfél percig elbűvöli a közönséget. Csodálatos gyakorlat, és mivel a legnagyobb riválisok mind rontanak, az arany is Raffaelié – először állhat vb-dobogó tetejére 2022 óta. A labdadöntőben megvédi címét a német Darja Varfolomeev, de a legnagyobb sztori az ezüstérmes amerikai Rin Keysé. Szombaton a brazil kéziszercsapat lett az első nem európai vagy ázsiai érmes a vb-k 1963 óta íródó történetében, most Keys az első nem európai vagy ázsiai egyéni dobogós. No meg az Egyesült Államok első világbajnoki érmese a sportágban.
Míg az egyéni versenyzők igen magas színvonalon szórakoztatták a nézőket, a kéziszercsapatok 5 szalag döntője rengeteg hibát hozott – a legkevesebbet elkövető Kína simán megnyerte az aranyérmet. A visszatérő egyéni tornászok „elkapták a vírust”, a buzogánydöntőben rontás rontást követett, a favorit Darja Varfolomeev nagy előnnyel győzött az ezüstérmével a román ritmikus gimnasztika eddigi legjobb vb-eredményét elérő Amalia Lica előtt.
A szalagdöntőben a favoritok aztán brillíroznak. Varfolomeev a végpózában a levegőbe löki a karjait, ugyanúgy öt aranyat nyer, mint két éve, Valenciában, csak most nem hódított el minden egyéni világbajnoki címet – cserébe felállhatott a csapatverseny dobogójának tetejére a németekkel. Ő a sportág történetének a hatodik egyéni versenyzője, aki legalább tíz világbajnoki aranyérmet nyert. Most tizenegynél tart. Tizennyolc évesen.
Jön a magyar kéziszercsapat. A brazil futball előtt tisztelgő labda-karika gyakorlat remek szombati végrehajtása az 5. helyen repítette döntőbe a válogatottat. Erős, jól koreografált bemutató, „csak” a éppen a riválisok a legszűkebb világelit tagjai. És most nem hibáznak. A brazilok fülsüketítő hangorkánnal hajtják a csapatukat, a pontszám nagyon magas, az érmük ezzel biztos. A közönség a korábbinál is jobban megvadul, a magyar csapatot is óriási tombolás fogadja. A gyakorlat elejébe becsúszik egy hiba, de ez nem zavarja meg a tornásznőket, akik végül 26.250 pontot és egy szép hetedik helyet könyvelhetnek el. Eb-bronz, vb-7. helyezés, több kiemelkedő nemzetközi eredmény: hullámzó, ugyanakkor sikeres idény volt. Az interjúfolyosón egyszerre van kint Varfolomeev, a brazil csapat, majd érkezik brazil mezben a magyar is. Hamarosan jön is a kollektív értékelés a láthatóan óriási adrenalinlöketet kapott (és egymás szavába vágó) csapattagoktól:
Kicsit sokkos állapotban vagyunk még, mert ilyen teli és hangos csarnok előtt ritkán versenyezhetünk. Ilyen vérmérsékletű közönséggel talán még nem is találkoztunk, és a gyakorlatunk meg is mozgatta őket. Többször meg is állítottak minket a csarnokban, hogy ugye ti vagytok a »brazilok«, nektek van focilabdátok? Megjegyezték a koreográfiánkat, népszerű lett. Alapvetően elégedettek vagyunk, bár sajnáljuk a döntőbeli hibát – viszont utána okosan dolgoztunk, nem jött újabb rontás, mentünk tovább, mintha edzésen lettünk volna. Ennyi jó eredményünk rég volt, hullámvasutaztunk ebben az évben, de a csúcspontok jobban megmaradnak bennünk. És az biztos, hogy innen is van még feljebb!
Míg a magyarok nyilatkoznak, a brazilok (magukhoz képest) egy kicsit elhalkulnak, mert az ukránok egy tizeddel becsúsznak eléjük. A vb ukrán aranyéremmel – és az ettől függetlenül partizni kezdő, a csapattal együtt éneklő brazil közönséggel – zárul.
A jövő évi, frankfurti világbajnokságig mindenkinek lesz ideje helyrehozni a hallását.
Ritmikus gimnasztika vb, Rio de Janeiro, szerenkénti döntők
Karika
1. Sofia Raffaeli (Olaszország) 30.650
2. Sztiliana Nikolova (Bulgária) 29.950
3. Anastasia Simakova (Németország) 29.400
Labda
1. Darja Varfolomeev (Németország) 29.850
2. Rin Keys (Egyesült Államok) 29.050
3. Sofia Raffaeli (Olaszország) 28.750
Buzogány
1. Darja Varfolomeev (Németország) 31.700
2. Amalia Lica (Románia) 29.000
3. Sztiliana Nikolova (Bulgária) 28.800
Szalag
1. Darja Varfolomeev (Németország) 30.250
2. Sztiliana Nikolova (Bulgária) 29.800
3. Tajszija Onofrijcsuk (Ukrajna) 29.100
5 szalag
1. Kína 27.550
2. Japán 26.650
3. Spanyolország 25.950
3 labda, 2 karika
1. Ukrajna 28.650
2. Brazília 28.550
3. Kína 28.350
…7. Magyarország (Farkas Júlia, Jurca Lilla, Mészáros Mandula, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika) 26.250