Szép hetedik hellyel zárta a magyar kéziszercsapat a riói rg-vb-t

A ritmikus gimnasztika világbajnokságok selejtezős napjai olyanok, mint egy szeptember eleji iskolai nap: végtelen hosszúnak és kimerítőnek tűnnek. A vasárnapi finálék – a korábbiakkal ellentétben most az utolsó napra időzítették az összes szerenkénti döntőt – ellenben olyanok, mint egy remek programokkal teli ünnepnap. Csak a legjobbak lépnek szőnyegre, a közönség kondenzálva kapja meg a sportág összes szépségét.

És még magyar csapat is van a legjobbak között!

Kéziszercsapatunk az utolsó fináléban szerepel, először az egyéni versenyzők kapják a reflektorfényt. Elsőként Sofia Raffaeli. Az olasz mágus elkezd varázsolni, másfél percig elbűvöli a közönséget. Csodálatos gyakorlat, és mivel a legnagyobb riválisok mind rontanak, az arany is Raffaelié – először állhat vb-dobogó tetejére 2022 óta. A labdadöntőben megvédi címét a német Darja Varfolomeev, de a legnagyobb sztori az ezüstérmes amerikai Rin Keysé. Szombaton a brazil kéziszercsapat lett az első nem európai vagy ázsiai érmes a vb-k 1963 óta íródó történetében, most Keys az első nem európai vagy ázsiai egyéni dobogós. No meg az Egyesült Államok első világbajnoki érmese a sportágban.

Míg az egyéni versenyzők igen magas színvonalon szórakoztatták a nézőket, a kéziszercsapatok 5 szalag döntője rengeteg hibát hozott – a legkevesebbet elkövető Kína simán megnyerte az aranyérmet. A visszatérő egyéni tornászok „elkapták a vírust”, a buzogánydöntőben rontás rontást követett, a favorit Darja Varfolomeev nagy előnnyel győzött az ezüstérmével a román ritmikus gimnasztika eddigi legjobb vb-eredményét elérő Amalia Lica előtt.

A szalagdöntőben a favoritok aztán brillíroznak. Varfolomeev a végpózában a levegőbe löki a karjait, ugyanúgy öt aranyat nyer, mint két éve, Valenciában, csak most nem hódított el minden egyéni világbajnoki címet – cserébe felállhatott a csapatverseny dobogójának tetejére a németekkel. Ő a sportág történetének a hatodik egyéni versenyzője, aki legalább tíz világbajnoki aranyérmet nyert. Most tizenegynél tart. Tizennyolc évesen.

Jön a magyar kéziszercsapat. A brazil futball előtt tisztelgő labda-karika gyakorlat remek szombati végrehajtása az 5. helyen repítette döntőbe a válogatottat. Erős, jól koreografált bemutató, „csak” a éppen a riválisok a legszűkebb világelit tagjai. És most nem hibáznak. A brazilok fülsüketítő hangorkánnal hajtják a csapatukat, a pontszám nagyon magas, az érmük ezzel biztos. A közönség a korábbinál is jobban megvadul, a magyar csapatot is óriási tombolás fogadja. A gyakorlat elejébe becsúszik egy hiba, de ez nem zavarja meg a tornásznőket, akik végül 26.250 pontot és egy szép hetedik helyet könyvelhetnek el. Eb-bronz, vb-7. helyezés, több kiemelkedő nemzetközi eredmény: hullámzó, ugyanakkor sikeres idény volt. Az interjúfolyosón egyszerre van kint Varfolomeev, a brazil csapat, majd érkezik brazil mezben a magyar is. Hamarosan jön is a kollektív értékelés a láthatóan óriási adrenalinlöketet kapott (és egymás szavába vágó) csapattagoktól:

Kicsit sokkos állapotban vagyunk még, mert ilyen teli és hangos csarnok előtt ritkán versenyezhetünk. Ilyen vérmérsékletű közönséggel talán még nem is találkoztunk, és a gyakorlatunk meg is mozgatta őket. Többször meg is állítottak minket a csarnokban, hogy ugye ti vagytok a »brazilok«, nektek van focilabdátok? Megjegyezték a koreográfiánkat, népszerű lett. Alapvetően elégedettek vagyunk, bár sajnáljuk a döntőbeli hibát – viszont utána okosan dolgoztunk, nem jött újabb rontás, mentünk tovább, mintha edzésen lettünk volna. Ennyi jó eredményünk rég volt, hullámvasutaztunk ebben az évben, de a csúcspontok jobban megmaradnak bennünk. És az biztos, hogy innen is van még feljebb!

Míg a magyarok nyilatkoznak, a brazilok (magukhoz képest) egy kicsit elhalkulnak, mert az ukránok egy tizeddel becsúsznak eléjük. A vb ukrán aranyéremmel – és az ettől függetlenül partizni kezdő, a csapattal együtt éneklő brazil közönséggel – zárul.

A jövő évi, frankfurti világbajnokságig mindenkinek lesz ideje helyrehozni a hallását.