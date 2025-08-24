J. D. Vance: Putyin elismerte, hogy nem tud bábkormányt ültetni Kijev élére

J. D. Vance amerikai alelnök szerint Oroszország jelentős engedményeket tett az ukrajnai háború politikai rendezése érdekében, és annak ellenére, hogy a felek nem értek el áttörést a harcok leállításában, már érzékelhető érdemi előrelépés – írja az MTI.

Vance az NBC Meet the Press című műsorában nyilatkozott (ugyanott, ahol Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ukrajnai békefenntartásról beszélt), itt jelentette ki, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök három és fél év óta először mutatkozott késznek érdemi kompromisszumokra. „Az oroszok elismerték, hogy nem tudnak bábkormányt ültetni Kijev élére, ez a háború kezdetén alapvető követelésük volt. Emellett elfogadták, hogy Ukrajna valamilyen biztonsági garanciát kapjon területi integritása védelmére– fogalmazott Donald Trump alelnöke.

Vance kitért arra is, hogy Oroszország a háború lezárásával visszatérhet a világgazdaságba, mivel Trump világossá tette, hogy Moszkvának helye van a nemzetközi közösségben, de ha folytatja a vérontást, továbbra is elszigetelt marad.