Meghalt Gál Roland, a korábban emberölési ügybe keveredett volt fideszes képviselő

Súlyos betegsége következtében 50 éves korában elhunyt Gál Roland, Dunaújváros egykori fideszes önkormányzati képviselője – írja a duol.hu közlése alapján az Index.

Ahogy a helyi lap írja, Gál 2006-tól kezdve volt önkormányzati képviselő, körzetében népszerű volt, a választói kedvelték. 2013 májusában viszont harmadrendű vádlottként került elő a neve egy duna­földvári vállalkozó meggyilkolásának ügyében. Gált bűnpártolással vádolták, a Szekszárdi Törvényszék végül első fokon 3 év börtönbüntetést szabott ki rá, ami aztán jogerőre is emelkedett.

Még a nyomozás ideje alatt, 2016 márciusában Gál lemondott a képviselői mandátumáról, a Fidesz pedig felfüggesztette a párttagságát. Kósa Lajos akkor úgy kommentálta mindezt: „Semmi közünk ettől a pillanattól hozzá.”

Az Infostart felidézte a bűnügy részleteit, e szerint 2013. május 1-jén Gál Antal megölt otthonában egy 42 éves dunaföldvári vállalkozót, Molnár Antalt. A bírósági ítélet szerint Gál Antal segítségére volt Gál Roland is, aki a gyilkosság napján, hajnalban az elsőrendű vádlott Gál Antalt a tetthelyre szállította, majd a közelben várakozott. „Gál Roland segített betenni a gépkocsiba a holttestet, amelyet Gál Antal édesanyjának felújítás alatt lévő dunaújvárosi házához vittek. Az első- és a harmadrendű vádlott a ház pincéjében befedte építési törmelékkel, másnap pedig Gál Antal bebetonoztatta” – idézi a lap az ítéletet.

Gál Roland a perben végig tagadta bűnösségét, ebben az elsőrendű vádlott Gál Antal is támogatta vallomásával, egyszer például azt mondta, nyugtatót kevert a volt képviselő kávéjába, aki így az autóba beszállás után elaludt, és nem tudott a bűncselekmény elkövetéséről.

A bíróság ezt a védekezést is elvetette, a Pécsi Ítélőtábla pedig később megerősítette az első fokú ítéletet.