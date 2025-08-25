Orosz támadás Munkács ellen: Lavrov szerint indokolt lépés volt

Amint arról vasárnap beszámoltunk, Szergej Lavrov az amerikai NBC televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy elismerik Volodimir Zelenszkijt Ukrajna vezetőjének, és készek tárgyalni vele, de a politikust kérdezték a szerdáról csütörtökre virradóra lezajlott munkácsi orosz légitámadásról is – írja az MTI.

A támadásban több tucatnyian megsérültek, és találat érte a magyar telephelyekkel is rendelkező amerikai Flex cég gyárát is, annak ellenére, hogy ott az ukrán elnök szerint nem zajlik haditevékenység, hanem kávéfőzőket gyártanak.

Lavrov ugyanakkor azt állította a munkácsi légitámadással kapcsolatban, hogy a hírszerzésüknek nagyon jó értesülései vannak:

És ahogy mondtam a célpontok között csak hadiüzemek, katonai létesítmények, illetve olyan ipari vállalatok vannak, amelyek közvetlenül állítanak elő katonai felszerelést az ukrán hadsereg számára.

A Munkács elleni támadás nem csak azért keltett felháborodást idehaza, mert egy magyarok lakta és történelmi szempontból is kiemelt jelentőségű településről van szó, hanem azért is, ahogy a köztársasági elnök megnyilvánult azzal kapcsolatban. Sulyok Tamás csütörtök reggel a Facebookon előbb azt írta, hogy „orosz rakétatámadásról” volt szó, majd nem sokkal később kitörölték az orosz szót a bejegyzésből.

A Sándor-palota később azzal magyarázta a történteket, hogy „államfő hivatala még várta a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről”.

Az államfő nem volt egyedül a távolságtartásával: az ukránokkal szemben mindig hevesen fellépő Szijjártó Péter külügyminiszter sem tért ki arra a bejegyzésében, hogy a rakétákat az oroszok indították, ahogy Menczer Tamás külügyi államtitkár sem. Egészen késő délutánig kellett arra várni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök révén valaki a kormányból leírja azt, hogy az oroszok állnak a támadás mögött.