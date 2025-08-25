andrij szibihaukrajnaszijjártó péter
Magyar módra fogok válaszolni – üzente Szijjártónak az ukrán külügyminiszter

Kisbenedek Attila / AFP
24.hu
2025. 08. 25. 06:29
Kisbenedek Attila / AFP

Szijjártó Péter vasárnap üzent X-en Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, a magyar külügyminiszter arról írt, hogy az ukrán elnök arra használja az augusztus 24-i függetlenség napját, hogy hazánkat fenyegesse, és jelezte, elutasítja Zelenszkij megfélemlítését. Egyúttal felszólította Zelenszkijt, hogy hagyjon fel „Magyarország fenyegetésével és az energiabiztonságunk elleni felelőtlen támadásokkal”.

A Telex szúrta ki, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter erre reagálva azt írta:

Magyar módra fogok válaszolni. Nem kell megmondania az ukrán elnöknek, hogy mikor mit tegyen vagy mondjon. Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé. Magyarország energiabiztonsága a saját kezükben van. Diverzifikáljanak, függetlenedjenek Oroszországtól – ahogy Európa többi országa is tette.

A magyar külügyminiszter később Szibiha megjegyzésére újabb bejegyzésben reagált: „Hagyjanak fel az energiabiztonságunk támadásával! Ez nem a mi háborúnk!”

A két külügyminiszter egy héttel ezelőtt is erős szóváltásba keveredett, ekkor az ukrán külügyminiszter azt követően üzent magyar kollégájának, hogy Szijjártó Péter felháborodott azon, hogy ismét leállt a kőolajszállítás Ukrajna felől. Szijjártó pedig a hétvégén a lengyel külügyminiszterrel is heves szócsatába került. 

