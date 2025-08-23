Kedves Gyerekek! Új színezőket kérhettek a pultos bácsitól a Billog Burger Bárban! Az eddigi zebrát és bölényt ábrázoló képek mellett most már a „Mérges lán – Győzikés terv 2026” színező is elérhető a billog színezőfüzetben

– így reagált a Billog hamburgerező Facebook-oldalán Orbán Viktor posztjára, amelyben a miniszterelnök a nyaralós ingjében közölte, hogy elkészült a 2026-os győzelmi tervük. A közzétett fotón az asztalon a „Győzelmi terv 2026” felirat olvasható egy nemzeti színű oroszlán képe fölött. A Billog ilyen oroszlános színezőt kínál most vendégeinek.

A hely a posztban, amiben a képen láthatóan a mesterséges intelligencia által generált gyerekek képe szerepel, megjegyezte:

Amíg elkészítjük a burgereket, nyugodtan színezhettek – kérjétek el a színes ceruzákat a rendelés mellé! Sőt, a felnőtteknek is ajánljuk kipróbálni (csak szólunk előre: a narancssárga sajnos kifogyott.)

Hozzátették: „A kommentekben feltöltjük a digitálisan letölthető mérges lános színezőt, amit bárki nyugodtan használhat otthon vagy akár a luxusnyaralás alatt is!”.

(via hvg.hu)