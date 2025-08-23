„Estére ez is elkészült” – Horvátországból posztolt Orbán Viktor

Orbán Viktor a nyaralós ingjében közölte a Facebook oldalán, hogy elkészült a 2026-os győzelmi tervük.

A miniszterelnök a képen a közösségi médiás oldalait kezelő Kaminsky Fannival, Máté Jánossal (Havasi Bertalan utódjával), és a politikai igazgatójával, Orbán Balázzsal látható.

Pénteken Magyar Péter tett ki képeket a miniszterelnök horvátországi útjáról. Orbánt Brac szigetén, egy hajón lett fotózták le. Magyar először arról írt, hogy Orbán Viktor és csapata honvédségi géppel utazott el, de később már azt közölte, hogy egy NER-es magánrepülővel utazott csütörtökön Horvátországba. A Tisza Párt elnökének bejegyzése szerint a gép, amely a Budaörsi Repülőtérről szállt fel, Ungár Anna – Schmidt Mária lánya – cégének tulajdona.

Orbán Balázs Magyar posztja után sietve közölte, hogy a győzelmi tervet készítik el a hajón. A miniszterelnök egyébként a nyaralásán összefutott Zoran Milanovic horvát elnökkel is.