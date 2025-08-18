a nap legfontosabb híreihírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 18.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
admin Papp Atilla
2025. 08. 18. 21:37
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Magyarország két hét alatt éveket lépett előre” – hazatért Kapu Tibor
Kocsis Máté reméli, hogy úgy tér vissza Varga Judit a politikába, mint Wayne Rooney az Evertonba
Fekáliás víz került a Balatonba
A bíróságon a Belügyminisztérium azzal érvel, hogy Takács Péter államtitkár nem pontosan fogalmazott
Trump: Putyin hajlandó elfogadni az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik