- Megérkeztek az európai vezetők a Fehér Házba, Zelenszkij a háború kitörése óta először öltönyt húzott
- Most nyugodt hangnemben tartott sajtótájékoztatót Trump és Zelenszkij
- Trump: Putyin hajlandó elfogadni az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat
- „Országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe” – válaszolt Magyar Péternek a budapesti orosz nagykövet
- Péter, a barátaidnál reklamáljál Moszkvában – üzente az ukrán külügyminiszter Szijjártónak
- Húszezer fős tömegsírt találtak Irakban
- A bíróságon a Belügyminisztérium azzal érvel, hogy Takács Péter államtitkár nem pontosan fogalmazott
- Hadházy: A pincében is padlófűtés van Hatvanpusztán
A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 18.
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
