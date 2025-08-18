„Országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe” – válaszolt Magyar Péternek a budapesti orosz nagykövet

Oroszország ellen felemelt alaptalan vádjaival kapcsolatban felelősségteljesen kijelentem, hogy az országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe, és arra szólít fel mindenkit, hogy ugyanazt a vonalat kövessék

– válaszolta Magyar Péternek Oroszország budapesti nagykövete, Jevgenyij Sztanyiszlavov.

Az ügy előzménye, hogy szerda délután az MTI kritikátlanul közölte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodájának közleményét, amely arról szólt, hogy az Európai Bizottság hatalomváltást akar kicsikarni Magyarországon, amit Ukrajna közbenjárásával kíván elérni. A közlemény név szerint említette Magyart és a pártját.

A Tisza elnöke nem sokkal ezután közölte, hogy azonnali magyarázatot követel Oroszország hazánkba akkreditált nagykövetétől, hogy kinek a megbízásából és milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe.

A budapesti orosz nagykövetnek írt levelét vasárnap délután posztolta a Facebookjára, amire most megérkezett a válasz. Ebben Sztanyiszlavov azt írja, a Külső Hírszerző Szolgálat közleménye magáért beszél, további magyarázatot nem igényel, a tartalma mindenki számára érthető.

„Figyelembe véve az Ön levelében foglaltakat arról, hogy semmilyen külső erő – legyenek azok szövetségesek, ellenfelek vagy más szereplők – nem határozhatja meg az ország politikai jövőjét és nem befolyásolhatja a közelgő választások eredményét, abból indulok ki, hogy Ön hasonló leveleket küldött az Európai Bizottság vezetése és kijevi hatóságok részére. Azt is megjegyzem, hogy a Külső Hírszerző Szolgálat Sajtóirodája közleményének tartalmával kapcsolatban nem érkezett cáfolat részükről” – írta Magyarnak a nagykövet.

Magyar azt írta, a válaszlevél különösebb magyarázatot nem igényel, de azt a részt kiemelte, miszerint Oroszország nem avatkozik bele más országok belügyeibe. „Ezek szerint három és fél éve háborút folytatni egy másik ország ellen, nem jelent beavatkozást” – fűzte hozzá.