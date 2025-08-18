Újra elindítja gyakornoki programját a 24.hu!

Célunk az idén is az, hogy pályázatunkon olyan fiatal kollégákat találjunk, akik később sikeresen integrálódhatnak az ország egyik legnagyobb hírsite-jának szerkesztőségébe. Az első négy kör résztvevői közül Ács Anna, Bényi Andrea, Csákó Anna, Dienes Gábriel, Horváth Júlia, Papp Atilla, Stéger Dávid és Varga Zsuzsa ma már a szerkesztőség tagja.

Minden rovatunk nyitott a programban, azaz a gazdaság, a fotózás/képszerkesztés, a kultúra, a politika, a popkultúra, a sport, a szórakozás, a techvilág, a tudomány és a videózás iránt érdeklődőket egyaránt várjuk, ugyanakkor

kiemelten keresünk a gazdaság, valamint a tudomány iránt érdeklődő pályakezdőket, illetve olyanokat, akik nyitottak a közösségi médiára optimalizált tartalomkészítésre, rövid videók kitalálására, gyártására, az ezekben való szereplésre.

Mutatjuk a részleteket.

Három kategóriában várjuk a pályázatokat az alábbi instrukcióknak megfelelően.

Szöveg

A csomagban ott kell lennie a jelölt önéletrajzának, amelyben rögzíteni kell, hogy sorrendben a 24.hu melyik két rovatában dolgozna legszívesebben a jelentkező. A küldeménynek tartalmaznia kell három új, a pályázatra írt cikket. (Korábban megjelent szövegeket nem fogadunk el.) Írott szövegek esetében legalább egy szabadon választott témában és alannyal készült interjút (maximum 10 ezer karakter), egy szabadon választott eseményről készült hírösszefoglalót (maximum 2000 karakter), valamint egy szabadon választott szöveget (riport, tudósítás, publicisztika, maximum 7500 karakterben) várunk. Fontos: a pályázatot jeligével kell ellátni. Tehát: az egyik fájl a jelölt önéletrajza, a másik fájlban pedig ott vannak a szövegek. Ez utóbbiban nem szerepelhet a szerző neve, csakis egy jelige, amelyet az önéletrajzban is szerepeltetni kell.

Fotós / képszerkesztő

A csomagban ott kell lennie a jelölt önéletrajzának. A jelöltnek küldenie kell egy pdf-be fűzött, 10 munkából álló portfóliót, ami tartalmazhat szöveghez készült grafikai illusztrációt és képleírásokkal, valamint szinopszissal ellátott saját egyedi fotókat és képsorozatokat. A kiválasztott pályázóknak a személyes interjú során kettő alap képszerkesztői próbamunkát kell elvégezniük. Fontos: az ebben a kategóriában befutó jelöltek 2026 elején kezdik meg a programot.

Videó

A csomagban ott kell lennie a jelölt önéletrajzának, ezen kívül a jelentkezéshez egy szöveges fájlt is mellékelni kell, amely a jelölt pályamunkáira mutató linkeket tartalmazza. A pályamunkákat ebben a dokumentumban külön-külön címmel és rövid, minimum 3, maximum 5 mondatos leírással kell ellátni, ezután kell következnie a videóra mutató, publikus, nem lejáró URL-nek. A cím és a leírás mellett minden URL-nél fel kell tüntetni a készítés dátumát és hogy a pályázó milyen részfeladatokat látott el a pályamunka elkészítésekor.

Pályamunka lehet:

egy darab új, a pályázatra készült, tetszőleges témában forgatott, maximum 10 perces videóriport

vagy három darab, korábban készült videó, amely lehet: bármilyen más hírsite-on megjelent videóriport,

saját YouTube-csatornán megjelent videó, operatőri, illetve vágói képességeket megmutató, maximum 10 perces videó.



Ezen kívül szívesen veszünk minden pályázótól egy 9:16-os formátumban készült, kreatív bemutatkozó videót, maximum másfél percben. A bemutatkozó videó nem kötelező, önmagában pedig nem elégséges a pályázathoz.

Hova, hogyan és mikor kell küldeni a pályamunkákat, cv-t, egyéb dokumentumokat?

A pályázati feltételeknek száz százalékban megfelelő pályázatokat fogadjuk el. Bármelyik területre jelentkezés esetén ezt a jelentkezési formot kitöltve juttatható el a hivatalos pályázat.

A pályázat beküldési határideje: 2025. szeptember 28.

Elvárások

A programot aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, jellemzően végzős egyetemistáknak, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő fiataloknak kínáljuk.

Hogyan döntünk?

A zsűri a pályázatok közül kiválasztja a legígéretesebbeket, a kiválasztott pályázókkal szóban is beszélgetünk, és e két kör alapján választunk legfeljebb nyolc jelöltet. A programba bekerülőknek vállalniuk kell, hogy a három hónapos időszakban legalább heti 16 órát a szerkesztőségben töltenek. A szöveges zsűri tagjai: Benke Ágnes, Bita Dániel, Jankovics Márton, Pető Péter. A fotós zsűri tagjai: Csóti Rebeka, Farkas Norbert. A videós zsűri tagjai: Bánszegi Rebeka, Dékány László, Pál Zsombor.

Mit ajánlunk?

A három hónapos program teljes időtartamában mentor segíti a kiválasztott jelöltek munkáját, fejlődését. A mentorok személye attól függ, hogy a kiválasztottak érdeklődése melyik rovat felé vezeti őket. A gyakornokok fizetést is kapnak a nálunk töltött 3 hónap alatt.

Aki szeretne kicsit mögé látni, hogyan dolgozunk mi, annak mutatjuk szerkesztőségi dokumentumfilmünket, amely a 2022-es választási felkészülés időszakát dolgozza fel: