Megérkeztek az európai vezetők a Fehér Házba, Zelenszkij a háború kitörése óta először öltönyt húzott

Hat órától folyamatosan érkeztek az európai vezetők a Fehér Házba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalnak majd az ukrajnai háború lezárásáról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz csatlakozott Washingtonban

Keir Starmer , az Egyesült Királyság miniszterelnöke,

, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,

olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár,

német kancellár, Alexander Stubb finn elnök,

finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök,

francia elnök, Mark Rutte , a NATO főtitkára,

, a NATO főtitkára, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, akik budapesti idő szerint délután hattól futottak be.

Utolsóként hét óra után

Zelenszkij érkezett meg, méghozzá öltönyben.

A találkozó súlyát jelezi, hogy az ukrán elnök ezzel megszegte a 2022-ben tett ígéretét, miszerint addig nem húz öltönyt, amíg az ukránok meg nem nyerik a háborút. Ennek vélhetően azért érezte szükségét, mert a februári, híresen rosszul sikerült washingtoni látogatásán a trumpista sajtó az elnök és az alelnök helyeslése mellett belekötött, hogy miért nem öltözött ki az eseményre.

Zelenszkijt a tervek szerint hétkor fogadja Trump a Fehér Házban. Negyed 2-től kétoldalú megbeszélést folytatnak, majd 3-kor, azaz magyar idő szerint este 9-kor kezdődik el a többoldalú tárgyalás.

Von der Leyen és Zelenszkij vasárnap közös sajtótájékoztatót tartott, amelynek során világossá tették: Európa nem fogad el semmilyen területi engedményt Oroszország javára, és Ukrajna szuverenitása nem képezheti alku tárgyát. Trump ugyanakkor arról beszélt, hogy azonnal vége lehet a háborúnak, ha Ukrajna elengedi a Krím-félszigetet és megfogadja, hogy soha nem lesz NATO-tag.