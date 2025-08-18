zelenszkij-trump csúcsfehér házorosz-ukrán háborúdonald trump
Megérkeztek az európai vezetők a Fehér Házba, Zelenszkij a háború kitörése óta először öltönyt húzott

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
admin Papp Atilla
2025. 08. 18. 19:23
Hat órától folyamatosan érkeztek az európai vezetők a Fehér Házba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalnak majd az ukrajnai háború lezárásáról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz csatlakozott Washingtonban

  • Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke,
  • Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,
  • Friedrich Merz német kancellár,
  • Alexander Stubb finn elnök,
  • Emmanuel Macron francia elnök,
  • Mark Rutte, a NATO főtitkára,
  • és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, akik budapesti idő szerint délután hattól futottak be.
Utolsóként hét óra után

Zelenszkij érkezett meg, méghozzá öltönyben.

A találkozó súlyát jelezi, hogy az ukrán elnök ezzel megszegte a 2022-ben tett ígéretét, miszerint addig nem húz öltönyt, amíg az ukránok meg nem nyerik a háborút. Ennek vélhetően azért érezte szükségét, mert a februári, híresen rosszul sikerült washingtoni látogatásán a trumpista sajtó az elnök és az alelnök helyeslése mellett belekötött, hogy miért nem öltözött ki az eseményre.

Zelenszkijt a tervek szerint hétkor fogadja Trump a Fehér Házban. Negyed 2-től kétoldalú megbeszélést folytatnak, majd 3-kor, azaz magyar idő szerint este 9-kor kezdődik el a többoldalú tárgyalás.

Von der Leyen és Zelenszkij vasárnap közös sajtótájékoztatót tartott, amelynek során világossá tették: Európa nem fogad el semmilyen területi engedményt Oroszország javára, és Ukrajna szuverenitása nem képezheti alku tárgyát. Trump ugyanakkor arról beszélt, hogy azonnal vége lehet a háborúnak, ha Ukrajna elengedi a Krím-félszigetet és megfogadja, hogy soha nem lesz NATO-tag.

