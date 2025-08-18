Trump: Putyin hajlandó elfogadni az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat

A kétoldalú amerikai-ukrán találkozó után Donald Trump az európai vezetőket fogadta a Fehér Házban. Előbb fotózkodtak, majd elfoglalták a helyüket egy nagy asztal körül, ahol közös sajtótájékoztatót tartottak: Trump bemutatta a résztvevőket, mindenkihez volt egy-két kedves szava.

Bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin az alaszkai csúcson beleegyezett abba, hogy a nyugatiak biztonsági garanciákat nyújtsanak Ukrajnának: a mai tárgyalásokon azt fogják kitalálni, ki milyen védelmi garanciákat vállal magára. „Meg akarjuk állítani a gyilkolást, rendezni akarjuk a helyzetet” – mondta Trump, aki optimista a megállapodással kapcsolatban.

Trump és Volodimir Zelenszkij is elmondta, hogy rendkívül jó beszélgetésük volt az imént: az ukrán elnök egyenesen az eddigi legjobb tárgyalásuknak nevezte a mait. Arról, hogy mi hangzott el, egyelőre nem közöltek részleteket, de a tárgyalás előtt közös sajtótájékoztatót tartottak, ami sokkal barátságosabb hangulatban telt, mint a legutóbbi, februári találkozó.

Trump megismételte, hogy nem ragaszkodik a tűzszünethez, a tartós békéhez szerinte nincs feltétlenül szükség rá. Hozzátette, hogy az tetszik neki a tűzszünetben, hogy azonnal véget vet a gyilkolásnak, de azt a hat háborút, amelyet állítása szerint az elnöksége alatt leállított, nem előzte meg tűzszünet. Arról is beszélt, hogy lehetséges területcserékről is tárgyalniuk kell ma.

Az ukrán elnökhöz csatlakozott

Keir Starmer , az Egyesült Királyság miniszterelnöke,

, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,

olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár,

német kancellár, Alexander Stubb finn elnök,

finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök,

francia elnök, Mark Rutte , a NATO főtitkára,

, a NATO főtitkára, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csatlakozott Washingtonban.

Rutte elmondta, hogy most jó esélyük van megállítani a háborút, és megköszönte Trumpnak, hogy felvette a kapcsolatot Putyinnal. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az Oroszországba hurcolt ukrán gyerekeknek haza kell térniük. Merz Trumpnak ellentmondva a tűzszünet fontosságáról beszélt, Macron pedig arról, hogy egész Európa számára ki kell alakítani a szükséges biztonsági garanciákat. Ennek részekét egy erős ukrán hadsereget tartana fenn Macron „az elkövetkező években és évtizedekben”, valamint az asztalnál ülőknek szerinte el kell köteleződni az erős európai védelem kiépítése mellett.

Starmer elmondta, hogy a háború lezárása érdekében a háromoldalú találkozó Oroszország részvételével a következő logikus lépés, Meloni pedig elmondta, hogy valami megváltozott: a háború három és fél éve alatt először lehetőség nyílt a párbeszédre.

Trump végezetül belengette, hogy fogolycserére kerülhet sor, majd elmondta:

a következő egy-két hétben eldől, hogy le tudják-e zárni a háborút. A vezetők újságírói kérdésekre ezúttal nem válaszoltak. A sajtó képviselőit megkérték, hogy távozzanak: a tárgyalás zárt ajtók mögött folytatódik az Ovális Irodában.

Von der Leyen és Zelenszkij vasárnap közös sajtótájékoztatót tartott, amelynek során világossá tették: Európa nem fogad el semmilyen területi engedményt Oroszország javára, és Ukrajna szuverenitása nem képezheti alku tárgyát. Trump ugyanakkor arról beszélt, hogy azonnal vége lehet a háborúnak, ha Ukrajna elengedi a Krím-félszigetet és megfogadja, hogy soha nem lesz NATO-tag.