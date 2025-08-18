Péter, a barátaidnál reklamáljál Moszkvában – üzente az ukrán külügyminiszter Szijjártónak

Péter, Oroszország, és nem Ukrajna kezdte ezt a háborút, és ő az, amelyik nem hajlandó befejezni sem
írta hétfőn az X-en az ukrán külügyminiszter azt követően, hogy magyar kollégája, Szijjártó Péter felháborodott azon, hogy ismét leállt az kőolajszállítás Ukrajna felől. A magyar külügyminisztert, aki szerint az ukránok az energiabiztonságunkat veszélyeztetik, az oroszok tájékoztatták,
Andrij Szibiha a bejegyzésében megjegyezte: évek óta mondják Magyarországnak, hogy Oroszország megbízhatatlan partner, „ennek ellenére Magyarország mindent megtett, hogy fenntartsa függőségét Oroszországtól, még a teljes körű háború kitörése után is”.
Az ukrán miniszter végül azt üzente Szijjártónak:
A panaszaidat – és a fenyegetéseidet – most már a Moszkvában élő barátaidnak küldd.