Péter, Oroszország, és nem Ukrajna kezdte ezt a háborút, és ő az, amelyik nem hajlandó befejezni sem

írta hétfőn az X-en az ukrán külügyminiszter azt követően, hogy magyar kollégája, Szijjártó Péter felháborodott azon, hogy ismét leállt az kőolajszállítás Ukrajna felől. A magyar külügyminisztert, aki szerint az ukránok az energiabiztonságunkat veszélyeztetik, az oroszok tájékoztatták,

Andrij Szibiha a bejegyzésében megjegyezte: évek óta mondják Magyarországnak, hogy Oroszország megbízhatatlan partner, „ennek ellenére Magyarország mindent megtett, hogy fenntartsa függőségét Oroszországtól, még a teljes körű háború kitörése után is”.

Az ukrán miniszter végül azt üzente Szijjártónak: