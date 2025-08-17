Három hete már, hogy írtam Önnek, azonban válasz azóta sem érkezett, de látom, levelem mégis célba ért – írta Györfi Mihály,

Szolnok polgármestere, aki korábban azért kereste meg Pintér Sándor belügyminisztert, mert „az utóbbi hetekben olyan szintre süllyedt Szolnokon a közbiztonság, ami kétségbeejti az itt lakó polgárokat”.

A polgármester szerint korábbi levelével kapcsolatban Rétvári Bence államtitkár „már egyenesen azt hirdeti, hogy Kállai Mária országgyűlési képviselő asszony és Szalay Ferenc miniszteri biztos úr fordultak a Belügyminisztérium felé azzal, hogy Szolnokon növelni kell a rendőr kollégák jelenlétét”.

Miután válaszra sem méltattak, nem vártunk tovább, magunk léptünk és hirdettünk meg Közrendvédelmi Akciótervet és bejelentettük, hogy magunk oldjuk meg a közbiztonság kérdését, az állam helyett. Idén 8, jövőre pedig 24 millió forinttal finanszírozzuk az erősebb rendőri jelenlétet a város közterein

– írta Györfi Mihály, aki szerint ezt követően „hirtelen mindenki felébredt és felismerte, hogy dolguk lenne”.

A polgármester kifejtette, hogy most már a Belügyminisztérium és Rétvári is egyet ért abban, hogy mind a nappali, mind az esti órákban fokozott és intenzívebb rendőri jelenlétre van szükség.

– Miniszter úr! Szeretnék kérni Öntől és a Belügyminisztériumtól egy részletes tájékoztatót arra vonatkozóan, hogy mit jelent pontosan a gyakorlatban a létszámnövelés, továbbá a Készenléti Rendőrség bevonása – írta Györfi, aki az alábbi kérdésekre vár választ:

Mekkora létszámmal van jelen Szolnokon a rendőrség és ehhez képest hány fővel fog növekedni?

Melyek lesznek azok a kiemelt városrészek Szolnokon, ahol tervezik a rendőri jelenlét megerősítését?

Mikortól lép életbe az ígért intézkedés?

Milyen feladatokat fog ellátni a Készenléti Rendőrség?

A városban az elős nyílt levél megfogalmazása előtt tömegverekedés is volt. beszámolók szerint A videó nagyjából nyolc ember tört be a helyre, lapátokkal, székekkel felszerelkezve. Betörték az ajtókat, ablakokat is. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság nyomán indult eljárás a Szolnoki Rendőrkapitányságon.