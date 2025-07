Tömegverekedés tört ki pénteken éjszaka, a jászkunsági vármegyeszékhely egyik diszkójában – írta több forrás alapján a veol.hu. A rendbontás a Mentetlen nevű városrészben történt egy szórakozóhelyen.

Az esetről videó is készült, ami a TikTokon terjed. A szűk másfél perces felvételen az látható, hogy férfiak rontanak be a diszkóba, többen székekkel a kezükben. A zene ekkor még ment, de a videóban is kivehető, amint valaki azt mondja a mikrofonba: „Állítsuk le, Tesó”. A zene eztán elhalkult, pár pillanat múlva pedig már női sikolyok hallhatóak a felvételen.

A videó feltöltője megjegyzésként annyit írt, nagyjából nyolc ember tört be, lapátokkal, székekkel felszerelkezve. Betörték az ajtókat, ablakokat, odabent tiszta vér volt minden – írta a lap.

Meg nem erősített sajtóhírek szerint a konfliktus egy társaság hölgy tagjai és a biztonsági őrök között alakult ki. A hírek szerint előbbiek azt sérelmezték, hogy létszámstop miatt nem engedik be őket.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság nyomán indult eljárás a Szolnoki Rendőrkapitányságon.

A Mi Hazánk az eset kapcsán követeli, hogy a hatóságok a kiszabható legmagasabb büntetést szabják ki az elkövetőkre. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy vannak olyan bandák, klánok, akik azt gondolják, hogy nekik mindent szabad és erőből mindent megtehetnek, ha éppen nem tetszik nekik egy szabály.

A kormányzati propagandával ellentétben nincs rend Magyarországon. Bandák tartják rettegésben az országot, és az emberek már szórakozni sem engedhetik el gyermekeiket

– közölték.

A Mi Hazánk szorgalmazza az általuk benyújtott lincselési törvényjavaslat elfogadását, amellyel most sokkal szigorúbban lehetne büntetni az elkövetőket. Hozzátették, hogy teljes paradigmaváltásra van szükség a hazai rendvédelemben és igazságszolgáltatásban. „A jelenlegi, liberális jellegű jogrend (amin a Fidesz sem változtatott) és a jelenlegi rendvédelem képtelen féken tartani és elrettenteni a bűnözőket”.