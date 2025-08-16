a nap legfontosabb hírei
A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 16.

Trump-Putyin csúcs

Simán lehet, hogy ez mindenkinek jó lesz.

Közös nyilatkozatban reagáltak az európai vezetők.

Trump hétfőn Zelenszkijjel tárgyal Washingtonban.

Putyin írásban garantálná, hogy nem támad többé Ukrajnára, ha megkapja ezt.

„Beérni látszik Orbán Viktor békemissziója.”

Orbán Viktor: Soha rosszabb hétvégét!

Vecsei H. Miklós SZFE-S tanáráról: Még büszke is voltam rá, hogy az én farkamat fogja.

Feljelentette a volt KDNP-képviselő Semjén Zsoltot aljas indokból elkövetett becsületsértés miatt.

ByeAlex az utolsó pillanatban lefújt augusztus 20-i koncertről: Nem fogadok el olyan munkáért pénzt, amit nem végeztem el.

Bige László: Naponta 750 millió forintot veszítünk.

Újabb apa szólalt meg a székesfehérvári kórház ügyében.

Mindenképp kirúgnak 29 dolgozót az Operaházból.

