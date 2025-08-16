Orbán a Trump-Putyin találkozó után: Soha rosszabb hétvégét!

Orbán Viktor Facebook-oldalán reagált Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozójára. A miniszterelnök szombat reggeli posztjában azt írta:

Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Soha rosszabb hétvégét!

Hasonlóan vélekedett a találkozóról korábban Szijjártó Péter is, aki szerint „világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd”.

