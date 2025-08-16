trump-putyin csúcsdonald trumpvlagyimir putyinalaszka
Belföld

Orbán a Trump-Putyin találkozó után: Soha rosszabb hétvégét!

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 08. 16. 09:15
Varga Jennifer / 24.hu

Orbán Viktor Facebook-oldalán reagált Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozójára. A miniszterelnök szombat reggeli posztjában azt írta:

Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Soha rosszabb hétvégét!

Hasonlóan vélekedett a találkozóról korábban Szijjártó Péter is, aki szerint „világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd”.

A találkozóról részleteiről szóló cikkünket itt olvashatják, az alaszkai történésekről készült galériánkat pedig itt tekinthetik meg. 

Kapcsolódó
Melania Trump levelét adta át az amerikai elnök Putyinnak, ez állt benne
A first lady egyébként nem vett részt a találkozón.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tarjányi Péter: Putyin elérte, amit akart
Vecsei H. Miklós SZFE-s tanáráról: Még büszke is voltam rá, hogy az én farkamat fogja
A Meta flörtölő chatbotja New Yorkba csábította a nyugdíjast – soha nem tért haza
Szőke András is csatlakozott egy Digitális Polgári Körhöz
Trump-Putyin találkozó: simán lehet, hogy ez mindenkinek jó lesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik