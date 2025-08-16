„Egyértelmű, hogy ez leszámolás” – mindenképp kirúgnak 29 dolgozót az Operaházból

Nem vezettek eredményre a szakszervezeti tárgyalások, így eldőlt, hogy a Magyar Állami Operaház mindenképp elbocsátja huszonkilenc dolgozóját.

A Népszava tudósított az intézmény és a a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, illetve az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete közötti, csütörtöki tárgyalásról. A szakszervezetek azért kezdeményezték az egyeztetést, mert júniusban kiderült, az Operaház éppen annyi munkavállalójától válna meg a nyár folyamán, amennyi még nem számít csoportos létszámleépítésnek. A döntéssel szembeni fellebbezésre azért is volt lehetősége a szakszervezeteknek, mert azt korábban az intézménnyel kötött közös, kollektív szerződésükben is lefektették – írja a Népszava, hozzátéve, hogy ez a lehetőség most nem hozott eredményt.

A csütörtöki megbeszélésen az intézmény igazgatóhelyettese, Főző Virág közölte, semmiképp sem kívánnak változtatni korábbi döntésükön.

Egyértelmű, hogy ez leszámolás, megtorlás, megfélemlítés. Az a helyzet, hogy az egyenlő bánásmódról szóló törvénnyel, valamint a munka törvénykönyvében is megfogalmazott méltányos mérlegelés elvével is szembemegy, ami jelenleg történik

– nyilatkozta Bárány Balázs Péter, az operaházi dolgozók szakszervezeti elnöke. Arra utalt, hogy a most elbocsátott munkavállalók korábban sztrájkban vettek részt, többen közülük nyilvánosan kritizálták Ókovács Szilveszter főigazgatót.

Az operaházi szakszervezet nyilvános közleményben emelte ki, hogy az elküldött dolgozók között van többek között egy hetvennyolc százalékos rokkantsággal élő, súlyos beteg művész, egy háromgyerekes, elismert művész és egy kétgyerekes szólamvezető zenész is.

Egy évvel ezelőtt szintén sztrájk után rúgtak ki tizenkilenc dolgozót az Operaházból. Ókovács akkor azt mondta, nincs szó bosszúról, az elbocsátottak között olyanok is vannak, akik nem sztrájkoltak.