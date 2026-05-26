Van, aki szerint Szoboszlai lőtte a szezon gólját Angliában

Vasárnap véget ért a Premier League-szezon, amelyet az Arsenal nyert meg, és amelynek a végén a Burnley és a Wolves mellett a West Ham United esett ki. A Guardian szakírói rövid megjegyzésekkel értékelték az idényt, Szoboszlai Dominik neve pedig több helyen előkerült.

Először akkor, amikor a szezon gólját kellett megnevezni, Ed Arons szerint ugyanis az volt a leglátványosabb találat, amikor a magyar középpályás szabadrúgásból bevette az Arsenal kapuját, miközben David Raya nemcsak a szezon egyik legjobbja volt, de világelit szinten védi a szabadrúgásokat.

Ahhoz, hogy egy olyan kiváló kapus, mint David Raya kapuját több mint 35 méterről elvégzett szabadrúgással bevegye valaki, valami különlegesre van szükség. Szoboszlai Dominik augusztusi, Arsenal ellen szerzett zseniális gólja után ráadásul úgy tűnt, hogy a Liverpool ismét a bajnoki cím esélyese lehet. A dolgok azonban egészen másképp alakultak

– írta Ed Arons utalva arra, hogy a Liverpool végül 25 ponttal maradt el az Arsenaltól és csak az utolsó játéknapon sikerült bebiztosítania az ötödik helyet és a Bajnokok Ligája-indulást.

Szoboszlai nevével még akkor találkozhatunk, amikor a szezon legjobb mérkőzését nevezik meg a Guardian újságírói, ugyanis többen is a Liverpool-Manchester City rangadóra szavaztak, amit Pep Guardiola csapata nyert meg 2-1-re, és amelyen Szoboszlai ismét látványos gólt szerzett – majd aztán egy furcsa piros lapot is kapott, amikor utolsó emberként Erling Haalanddal csatázott a labdáért.

Van, ahol a szezon csapatába is bekerült

Az Opta összeállította a Premier League-szezon álomtizenegyét, és helyet kapott benne Szoboszlai is. A cikkben megállapítják, hogy ugyan a Liverpoolnak nem volt jó idénye, a magyar játékos remekelt:

holtversenyben a legtöbb gólt szerezte a tizenhatoson kívülről (4-et),

a legtöbbször vette a célba a kaput távolról (52-szer),

három találata volt közvetlenül szabadrúgásból, ami a szezonban szintén a legjobb mutató, és korábban még egy Liverpool-játékosnak sem sikerült ez,

a pontrúgásai után 37 helyzete volt csapatának, ami a második legjobb mutató a mezőnyben,

és 69-cel az ő nevéhez fűződik a legtöbb pontos beadás a Premier League-idényben.

Szoboszlai Dominik a bajnokságban hat góllal és hét gólpasszal segítette a csapatát, minden sorozatot figyelembe véve pedig 13 találatig és 12 asszisztig jutott.